Colpo di scena al Grande Fratello: Zeudi affronta un momento critico e viene esclusa dal gruppo!

Le ultime settimane per Zeudi al Grande Fratello si preannunciano particolarmente complesse. Oggi pomeriggio, 19 marzo, in giardino, si è assistito a un assaggio di questa difficile situazione. La concorrente è stata accusata di aver sputato in faccia a Helena, ma ha cercato di chiarire la sua versione dei fatti a Shaila. “Amo ma quale sputi in faccia? Zero! Stavamo parlando io e Chiara, io mi stavo lavando i denti, a un certo punto le faccio capire che mi dovevo avvicinare al lavandino per buttare l’acqua che avevo in bocca”.





Zeudi ha spiegato che il suo gesto era innocuo: “Io semplicemente ho gettato fuori il dentifricio con l’acqua che avevo in bocca, come tutti gli esseri umani e poi ho scosso lo spazzolino. Helena a quel punto si è girata arrabbiata verso di me e mi ha detto ‘ma come ti permetti, cosa fai mi sputi in faccia?!’”.

Tuttavia, le parole di Zeudi non hanno convinto Shaila, che ha avvertito Chiara: “Io vi dico sempre di non risponderle, di non reagire, perché lei provoca e non aspetta altro che una reazione”. La situazione è ulteriormente complicata dalla percezione di cattivo gusto associata al gesto. “La cosa degli schizzi d’acqua è stata di cattivo gusto ed è anche un gesto brutto proprio da vedere. Però non è che deve fare mea culpa. Siamo anche esauriti, come viene giustificata lei che è esaurita, lo siamo anche noi. Una contro tre o tre contro una non cambia nulla”.

Nella Casa, l’atmosfera è tesa e il clima di isolamento di Zeudi è palpabile. Mentre Giglio, MaVi e Chiara ridono e cantano, Zeudi si trova sola in giardino. I commenti sui social riflettono questo stato di abbandono: “Ti hanno beccata finalmente, cara Zeudi, ora la resa dei conti è arrivata: sei rimasta sola”. Un altro utente ha aggiunto: “Questo è il destino di chi fa l’infame con tutti, hai mentito a tutti e tutti ti hanno abbandonata”.

La situazione di Zeudi nella Casa è diventata un argomento di discussione tra i concorrenti e il pubblico. La sua accusa di sputi ha sollevato un dibattito acceso, evidenziando le dinamiche complesse all’interno del gruppo. La percezione che Zeudi stia cercando di difendersi da accuse ingiuste sembra non trovare supporto tra gli altri concorrenti, che la vedono come una provocatrice.

In questo contesto, Zeudi si è ritrovata in una posizione vulnerabile, con pochi alleati e una crescente tensione nei suoi confronti. La realtà del Grande Fratello, con le sue interazioni intense e le emozioni forti, ha portato a una situazione in cui la concorrente si sente isolata e sotto attacco.