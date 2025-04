Colpo di scena per Chiara: la verità su Alfonso e il sorprendente finale del Grande Fratello

Il Grande Fratello si è concluso da alcune settimane, ma l’attenzione sui concorrenti di questa edizione continua a essere intensa. Mentre alcuni si separano e altri consolidano le loro storie d’amore, ci sono anche quelli che mantengono i legami al di fuori del reality o cercano di ricucire rapporti. Tra annunci e video dei partecipanti, non mancano i retroscena intriganti.





Recentemente, Amedeo Venza ha condiviso due importanti scoop nelle sue Storie Instagram. Il primo riguarda Shaila e Zeudi, che avevano interrotto bruscamente la loro amicizia durante il programma di Canale 5 dopo settimane di vicinanza. Pochi giorni fa, le due sono apparse insieme in un video sui social, sorridenti e ballando come ai vecchi tempi. “So che Zeudi ha scritto per prima a Shaila quando ha saputo che stava molto male. Si sono scritte, telefonate e parlate, e hanno deciso di riprendere il loro rapporto”, ha rivelato l’esperto di gossip.

Venza ha anche affrontato la questione del rapporto tra Lorenzo e Chiara. Dopo la finale del Grande Fratello, un utente ha informato Venza che il modello seguiva la fidanzata di Alfonso su Instagram, ma lei non aveva ricambiato il follow. “So per certo che Alfonso è geloso… abbiamo amici in comune. Ha chiuso con Federica, ha iniziato subito con Chiara, ma con lei durerà poco, già si capisce. Scommettiamo che ora per salvare la faccia a lui mette il segui?”, ha commentato.

Nei giorni successivi, il modello milanese ha smesso di seguire Chiara, e Venza ha riportato che i rapporti tra i due si sarebbero raffreddati. “Si starebbe un po’ affievolendo il rapporto tra Chiara e Lorenzo, e non di certo per colpa di quest’ultimo. Ma siccome il fidanzato di Chiara (Alfonso, ndr) è un po’ così, lei purtroppo si deve adeguare”. L’amicizia sembrerebbe finita, e la causa sarebbe da attribuire al fidanzato di Chiara.