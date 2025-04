Come e quando visitare la tomba di Papa Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore

La basilica di Santa Maria Maggiore, situata nel quartiere dell’Esquilino a Roma, aprirà le porte ai visitatori che desiderano rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco a partire da domenica 27 aprile 2025. Questa chiesa, una delle quattro basiliche papali, offre ai fedeli e pellegrini l’opportunità di visitare il luogo di sepoltura del Pontefice durante il Giubileo del 2025. L’accesso sarà libero dalle ore 7 alle 19, con l’ultimo ingresso previsto alle 18:30.





La giornata precedente, sabato 26 aprile, la basilica è rimasta chiusa per consentire lo svolgimento dei funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Dopo la cerimonia, un corteo funebre ha attraversato le strade della città per circa 7 chilometri, portando il feretro del Santo Padre fino alla sua destinazione finale sulla collina dell’Esquilino. Qui, la salma è stata tumulata tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, sul lato sinistro della navata, vicino all’altare dedicato a San Francesco.

I visitatori interessati a esplorare ulteriormente la basilica possono anche accedere al Polo Museale Liberiano, aperto dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 18:00, con l’ultimo ingresso alle 17:30. Il Museo Storico Liberiano, la Loggia delle Benedizioni, la Sala dei Papi, la Scala del Bernini e gli Scavi Archeologici sono disponibili per visite tramite acquisto di un biglietto al desk accoglienza o prenotazione via email all’indirizzo: visitemuseo.smm@basilica.va.

Papa Francesco, nel suo testamento, ha espresso il desiderio di essere sepolto a Santa Maria Maggiore, anziché nelle Grotte Vaticane. La sua scelta è legata alla particolare devozione per questa basilica, dove si recava frequentemente per pregare davanti all’icona mariana della Salus Populi Romani prima e dopo i suoi viaggi. La tomba del Pontefice si trova sulla sinistra della navata principale, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, vicino all’altare di San Francesco.

Le immagini della tomba prima della tumulazione e il progetto divulgato dalla Sala stampa vaticana mostrano un loculo semplice in marmo ligure chiaro, privo di decorazioni elaborate. La parete verticale è adornata con una riproduzione della croce pettorale di Bergoglio, mentre alla base è incisa la scritta “Franciscus”. Il corpo del Pontefice riposa in una bara di legno chiaro, con paramenti liturgici: indossa una casula rossa e una mitra bianca sul capo, mentre tiene un rosario tra le mani.

La basilica di Santa Maria Maggiore è pronta ad accogliere centinaia di migliaia di visitatori che si prevede affluiranno per rendere omaggio al defunto Pontefice durante il Giubileo del 2025. Questo evento speciale offre ai fedeli l’opportunità non solo di visitare la tomba di Papa Francesco, ma anche di attraversare la Porta Santa della basilica, un simbolo significativo per i pellegrini.

La decisione di Papa Francesco di essere sepolto a Santa Maria Maggiore riflette il suo profondo legame con questa basilica e la sua devozione per l’icona mariana che vi è custodita. Durante il suo pontificato, il Papa ha spesso sottolineato l’importanza della preghiera e della contemplazione nei luoghi sacri, rendendo questa scelta di sepoltura particolarmente significativa per i suoi seguaci.

Con l’apertura al pubblico della tomba di Papa Francesco, la basilica di Santa Maria Maggiore diventa un punto focale per il pellegrinaggio spirituale durante il Giubileo del 2025. I visitatori avranno l’opportunità di riflettere sulla vita e l’eredità del Pontefice mentre si immergono nella bellezza e nella storia di uno dei luoghi più venerati della cristianità.

La città di Roma si prepara ad accogliere un afflusso significativo di fedeli e turisti che giungeranno per partecipare alle celebrazioni del Giubileo e visitare la tomba del Papa. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che l’esperienza dei visitatori sia sicura e ben organizzata, offrendo supporto logistico e informativo a chiunque desideri partecipare a questo momento storico.