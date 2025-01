Come finisce Amore a Beacon Hill su Tv8: trama, cast e finale del film romantico da non perdere

Scopri la trama e i dettagli del film “Amore a Beacon Hills”, in onda su Tv8, e come un incontro inaspettato può cambiare due vite. Ecco cosa succede nel finale.

“Amore a Beacon Hills” è un film romantico che andrà in onda su Tv8, caratterizzato da atmosfere emozionanti e una trama sentimentale. La pellicola è stata realizzata nel 2021 negli Stati Uniti d’America e ha una durata di un’ora e 24 minuti.





La regia e i protagonisti

Il film è diretto da Roger M. Bobb, con protagonisti Ethan e Foster, interpretati rispettivamente da Andra Fuller e Rhyon Nicole Brown. Melissa Murray-Mutch completa il cast nel ruolo di Connie. Le riprese del film sono state effettuate in Canada, in particolare nella città di Almonte e nelle zone limitrofe dell’Ontario. La produzione è a cura di Harpo Films, in collaborazione con Neshama Entertainment e MarVista Entertainment. Il titolo internazionale del film è, appunto, “Amore a Beacon Hills”.

Trama del film

Il film racconta la storia di Ethan, un uomo che lavora per il Bellington Group e ha l’ambizione di fare una buona impressione. Deciso a catturare un potenziale cliente anche durante le festività natalizie, Ethan si trova coinvolto in un incidente causato da un cane, che lo porta a Beacon Hills, una piccola cittadina. Inizialmente, Ethan è infastidito dalla vita di provincia, senza opzioni di ride-sharing o noleggio auto, e dal cane che lo segue come se fosse il suo.

Ma è proprio grazie a questo cane che Ethan incontra Foster Price, il veterinario locale. Nonostante Foster non sembri cercare una relazione, i due cominciano a conoscersi e a scambiarsi sguardi e confidenze. Nonostante nessuno dei due fosse in cerca dell’amore per Natale, sembra che la magia delle festività porti qualcosa di speciale nella loro vita, facendo sbocciare una storia d’amore inaspettata.

Spoiler finale

Nel finale del film, Ethan e Foster si avvicinano sempre di più, dimostrando che a volte l’amore arriva quando meno te lo aspetti. La piccola città di Beacon Hills diventa così il luogo dove entrambi trovano qualcosa di più prezioso di un cliente o di una routine: una connessione profonda che cambia le loro vite per sempre.

Cast completo del film

Il cast del film include vari attori, tra cui Andra Fuller nel ruolo di Ethan, Rhyon Nicole Brown come Foster, e Melissa Murray-Mutch nel ruolo di Connie. Altri attori presenti sono Chris Shields, Mikael Conde, Michèle Kaye, e molti altri, tra cui i doppioni di stunt per Ethan e Foster, come Jake Lewis e Gainaële Royer.

“Amore a Beacon Hills” è una storia che dimostra come, anche nelle piccole città, possa nascere un amore straordinario e inaspettato. Non perdere il film in onda su Tv8!