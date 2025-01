Come finisce La farfalla impazzita: trama, cast e spiegazione finale

Scopri la trama, il cast e dove vedere “La farfalla impazzita”, il film-tv che racconta la vita di Giulia Spizzichino e il suo coraggio nella lotta per la giustizia.

Mercoledì 29 gennaio 2025, in occasione della Giornata della Memoria, Rai 1 trasmetterà in prima visione il film-tv La farfalla impazzita, ispirato alla vera storia di Giulia Spizzichino. La fiction, che andrà in onda alle 21:30, vede Elena Sofia Ricci nel ruolo di Giulia, una donna che ha dedicato la sua vita alla ricerca della giustizia e alla preservazione della memoria storica delle vittime della Shoah.





Quando va in onda “La farfalla impazzita”?

Il film-tv sarà trasmesso su Rai 1 il 29 gennaio 2025 alle ore 21:30. Oltre alla messa in onda televisiva, sarà possibile vedere il film in streaming su RaiPlay, l’applicazione per smart TV, tablet e smartphone.

La trama di “La farfalla impazzita”

Giulia Spizzichino (interpretata da Elena Sofia Ricci) è una sopravvissuta all’eccidio delle Fosse Ardeatine, dove ha perso ben ventisei membri della sua famiglia. La sua storia inizia con la terribile esperienza vissuta durante la retata del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, quando, a soli diciassette anni, Giulia fu testimone degli arresti di nonno, zii e cugini. Dopo la fine della guerra, il dolore non ha mai cessato di tormentarla, tanto che Giulia non riuscì mai a vivere pienamente la sua giovinezza, né a costruire una famiglia serena.

Nel 1994, i fantasmi del passato tornano a perseguitarla quando viene coinvolta nel processo contro Erich Priebke, l’ex ufficiale nazista responsabile delle Fosse Ardeatine. Convinta a partire per l’Argentina, dove Priebke si era rifugiato, Giulia intraprende un lungo viaggio per ottenere la sua estradizione. La sua determinazione si scontra con il dolore di riaprire ferite mai rimarginate, ma, grazie anche al sostegno delle Madri di Plaza de Mayo, un’associazione che combatte per i diritti delle vittime delle dittature sudamericane, Giulia trova la forza di testimoniare e di portare avanti la sua battaglia per la giustizia.

Il cast di “La farfalla impazzita”

Il cast del film comprende Elena Sofia Ricci nel ruolo di Giulia, affiancata da Massimo Wertmuller (Umberto), Jürgen Heinrich (Priebke), Josafat Vagni (Marco), Fulvio Pepe (avv. Restelli), e Mariangeles Torres (Elena Sabatini). La trama e le interpretazioni offrono uno spaccato profondo della vita di Giulia, tra memoria storica, giustizia e il dolore di una tragedia che ha segnato intere generazioni.

“La farfalla impazzita” è basato su una storia vera

Sì, La farfalla impazzita racconta la vera storia di Giulia Spizzichino, una testimone della Shoah che ha visto la sua famiglia distrutta dal nazismo. Il film è tratto dal libro omonimo, scritto da Giulia nel 2013, che racconta la sua esperienza di sopravvissuta e la sua ricerca instancabile di giustizia per i suoi cari. La pellicola affronta temi di grande attualità, come la memoria collettiva e il perdono, ma anche la necessità di giustizia, affinché l’orrore della Shoah non venga mai dimenticato.

Il film è diretto da Kiko Rosati, già regista di altri progetti significativi, e la sceneggiatura è stata curata da Mauro Caporiccio insieme ad Andrea Porporati, con la collaborazione di Maria Porporati. La produzione è a cura di Matteo Levi per 11 Marzo Film, in collaborazione con Rai Fiction. Le riprese si sono svolte a Roma e dintorni nel 2024.

Oltre alla trasmissione in diretta su Rai 1, il film sarà disponibile in streaming su RaiPlay, per consentire a tutti di assistere a questa potente storia di memoria, dolore e coraggio. Non perdere l’occasione di scoprire il film che celebra la lotta di Giulia Spizzichino per la giustizia e la verità.