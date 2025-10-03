Come finisce Tra le braccia sbagliate: trama, cast e spiegazione finale





Stasera su Tv8 danno “Tra le braccia sbagliate” – che, ok, in inglese è “Beware the Night Nurse”, ma a noi ci piace tradurre tutto a modo nostro. Regia di Lindsay Hartley, anno 2023. In pratica, c’è Claire e c’è Zach: due avvocati, sposati, finalmente genitori dopo una bella lotta. Ma mica così semplice – per avere questo bambino si sono dovuti affidare a Liz, che è pure loro amica e diventa la madre surrogata. Tutto bene, il bimbo nasce (Owen, che nome da bimbo dolce, tra l’altro). Solo che Liz, da un giorno all’altro, svanisce nel nulla. Panico. Claire e Zach si ritrovano con sto neonato e zero aiuti.





Ed ecco che spunta Vera. Si presenta come la tata della madre surrogata (sì, roba da thriller americano anni ‘90), e propone di dargli una mano. La coppia, con l’acqua alla gola, la prende in casa. Che potrebbe mai andare storto? Beh, tutto. Ovviamente la tata nuova ha piani tutti suoi e mica tanto carini: vuole il piccolo Owen per sé, insomma roba da incubo.

Sul finale, Vera passa le notti a fissare la bambolina (ehm, inquietante, sì), ma si becca spesso con Judy—che, diciamolo, è l’unica con un po’ di sale in zucca. Judy cerca di far capire a Claire che Vera è fuori di testa, ma Claire ha sempre una scusa pronta. A un certo punto, la polizia interroga Vera e salta fuori che nessuno sa niente di lei, praticamente. Claire va a casa di Liz (la surrogata scomparsa, ricordi?) e scopre la bomba: Vera è la madre di Liz! Altro che tata. Claire si convince che Vera abbia fatto fuori Liz per prendersi Owen, che considera suo nipote.

Arriva la trappola. Claire, Zach e Judy si inventano un piano per beccare Vera sul fatto: la filmano mentre prova a rapire una bambola (sì, una bambola, non il bambino vero, per fortuna). Poi danno tutto alla polizia e Vera viene arrestata.

Ma aspetta, non è mica finita. Colpo di scena: Liz spunta viva! Claire rincorre Vera come all’inizio del film, scene da thriller con la musica drammatica. Liz alla fine urla a sua madre che Owen NON è suo nipote. Zach placca Vera, Claire prende il bambino. Vera cade da un burrone (poteva mancare il burrone? No dai…), fine dei giochi. Il tutto si conclude con una cenetta tra Claire, Judy, Zach e Liz—così, come se niente fosse successo.

Cast, per chi se lo chiede:

Vitoria Setta è Claire, Bryce Jones fa Zach, Olivia Larsen è Liz, Maeve Quinlan interpreta Vera (la tata psicopatica), Bob Gallagher fa McKinnon, e Malena Cunningham Anderson è Judy.

Insomma, un’ora e mezza di puro drama da divano. Popcorn obbligatori.



