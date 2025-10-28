Come se Speranza non se ne fosse mai andato: la dura denuncia di Mario Giordano sul Ministero della Salute





Il giornalista Mario Giordano ha recentemente espresso forti critiche nei confronti di Roberto Speranza, ex ministro della Salute, sostenendo che le politiche sanitarie attuali continuano a seguire una linea restrittiva simile a quella in vigore durante la pandemia di COVID-19. Nonostante il cambio di governo, Giordano ha evidenziato come le strategie sanitarie non abbiano subito significative modifiche, mantenendo inalterate le misure di contenimento e controllo.





In un editoriale pubblicato su “La Verità”, Giordano ha messo in evidenza che il nuovo piano pandemico appare sostanzialmente identico a quello precedente, con la persistenza di misure quali lockdown, didattica a distanza (Dad) e l’uso dei DPCM come strumenti principali nella gestione dell’emergenza sanitaria. Queste affermazioni non si limitano all’ex ministro Speranza, ma si estendono anche all’attuale ministro della Salute, Orazio Schillaci, che Giordano considera un continuatore delle politiche del suo predecessore.

Secondo Giordano, la continuità delle strategie sanitarie riflette una mancanza di innovazione e discontinuità nel nuovo governo. Ha criticato la focalizzazione esclusiva sull’impiego dei vaccini come unica misura di contrasto alla pandemia, sottolineando l’assenza di un adeguato ascolto delle critiche e delle preoccupazioni espresse durante l’emergenza sanitaria. Giordano ha denunciato più volte gli effetti negativi delle misure restrittive adottate, evidenziando le ripercussioni sull’economia nazionale e sulla libertà individuale dei cittadini.

Il giornalista ha affermato che le decisioni politiche siano state guidate più da considerazioni politiche che da evidenze scientifiche, suggerendo che la pandemia sia stata utilizzata come pretesto per l’implementazione di politiche autoritarie. Le sue dichiarazioni hanno innescato un acceso dibattito nel panorama politico italiano, con il governo che ha difeso le proprie politiche sanitarie, sottolineando l’importanza di mantenere misure rigorose per tutelare la salute pubblica.

Il Partito Democratico, dal canto suo, ha contestato le affermazioni di Giordano, accusandolo di strumentalizzare la situazione pandemica per perseguire obiettivi politici. Questa situazione ha messo in luce le persistenti divisioni sulle politiche sanitarie post-pandemia, con un confronto tra chi sostiene la necessità di misure restrittive per proteggere la collettività e chi contesta l’efficacia di tali misure, evidenziandone il costo in termini economici e di libertà individuale.

Il dibattito si è intensificato anche sui social media, dove le opinioni si sono polarizzate. Mentre alcuni sostengono che le misure adottate siano state necessarie per salvaguardare la salute pubblica, altri ritengono che abbiano avuto effetti devastanti sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’economia. Giordano ha continuato a esprimere le sue preoccupazioni riguardo alla gestione della salute pubblica, chiedendo un approccio più equilibrato che tenga conto delle esigenze economiche e delle libertà individuali.

Il confronto tra Giordano e Speranza evidenzia le tensioni esistenti all’interno del dibattito politico italiano riguardo alla gestione della pandemia e alle strategie sanitarie. Le critiche rivolte da Giordano non solo mettono in discussione le scelte fatte durante la pandemia, ma sollevano anche interrogativi sulla direzione futura delle politiche sanitarie nel paese. La questione di come bilanciare la salute pubblica con le libertà civili e le esigenze economiche rimane centrale nel discorso politico contemporaneo.



