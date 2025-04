Compra uova di Pasqua avvelenate e le invia alla famiglia dell’ex: muore il figlio di 7 anni dell’uomo

Una tragica vicenda ha sconvolto la città di Imperatriz in Brasile, dove una donna di 36 anni, Jordelia Pereira Barbosa, è stata arrestata con l’accusa di aver avvelenato delle uova di Pasqua destinate all’ex fidanzato, Mirian Lira Silva, e alla sua famiglia. L’episodio ha portato alla morte di Luis Fernando, il figlio di soli 7 anni di Silva, mentre la sorella e la madre del bambino sono attualmente ricoverate in gravi condizioni.





Secondo le indagini, Barbosa avrebbe acquistato le uova di Pasqua in un negozio, travestita con occhiali da sole e una parrucca. Dopo aver pagato con la carta di credito, sarebbe tornata a casa per avvelenare i dolci, utilizzando un potente anestetico noto come M99, spesso impiegato per animali dello zoo e rinoceronti. Le uova avvelenate sono state poi spedite all’ex compagno e alla sua nuova famiglia.

Il drammatico avvenimento si è verificato quando Luis Fernando ha consumato il cioccolato, portandolo rapidamente in ospedale dove è deceduto poche ore dopo. “Le cause della morte del figlio più piccolo della vittima saranno accertate con l’autopsia che per il momento, almeno secondo i primi accertamenti, ha evidenziato la presenza nel sangue di massicce dosi di veleno”, hanno riferito le autorità.

Nel frattempo, la sorella tredicenne e la madre del bambino sono sotto attenta osservazione medica, con test tossicologici in corso per determinare la presenza di sostanze velenose nel loro sistema. La gravità delle loro condizioni richiede un monitoraggio continuo.

L’arresto di Barbosa è avvenuto il 17 aprile, mentre si trovava su un pullman diretto a Santa Ines. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato due parrucche, scontrini, carte di credito, forbici, un coltello e alcune dosi di stupefacenti. Al momento dell’arresto, sembra che la donna non abbia negato le accuse di tentato omicidio.

Le autorità stanno cercando di ricostruire i dettagli dell’accaduto, mentre Barbosa dovrà fornire una spiegazione alle forze dell’ordine riguardo alle sue azioni. La comunità locale è sconvolta dall’accaduto, e le indagini continuano per chiarire ulteriormente le circostanze di questo tragico evento.