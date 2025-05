Conte furioso: “Non vedevi l’ora, pezzo di m…a. Ti vengo a prendere”

Il Napoli è tornato da Parma con una fetta importante di Scudetto cucita sul petto. Gli azzurri, grazie al pareggio al Tardini, restano padroni del proprio destino: il vantaggio di un punto sull’Inter, che ha pareggiato con la Lazio al Meazza, resta invariato. Ora, battendo il Cagliari già salvo nell’ultima giornata al Maradona, la squadra di Antonio Conte potrà festeggiare il quarto tricolore della sua storia, a prescindere dal risultato dell’Inter a Como.





Ma a rubare la scena nel finale di Parma-Napoli è stato proprio Conte. Il tecnico pugliese, espulso dall’arbitro Doveri insieme a Chivu, ha perso il controllo in un convulso finale di partita, lasciando tutti a bocca aperta per le sue parole e il suo comportamento.

Conte furioso nel finale: lo sfogo contro la panchina del Parma

A pochi minuti dal novantesimo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, la tensione è salita alle stelle. Proprio in quel momento, la Lazio ha trovato il 2-2 contro l’Inter, mantenendo il Napoli in vetta. Al Tardini, però, è scoppiato un acceso diverbio tra le due panchine: l’arbitro Doveri è dovuto intervenire, estraendo il cartellino rosso sia per Conte che per Chivu.

Le immagini e gli audio del dopo partita hanno svelato il destinatario della rabbia di Conte: Antonio Gagliardi, vice di Chivu. “Non vedevi l’ora, pezzo di m…! Poi ti vengo a prendere!”, ha urlato Conte, visibilmente fuori di sé, mentre lasciava il campo per seguire gli ultimi minuti dal tunnel.

Le ragioni della rabbia di Conte: “Troppo ostruzionismo dal Parma”

Il motivo dello sfogo? Secondo Conte, il Parma avrebbe adottato un atteggiamento ostruzionistico per tutto il secondo tempo, puntando al pareggio che avrebbe garantito la salvezza matematica. Il tecnico azzurro ha spiegato in conferenza stampa: “Mi ha dato molto fastidio l’ostruzionismo del Parma, l’ho trovato esagerato. Si lamentavano pure del recupero, che era solo di 6 minuti. Abbiamo giocato pochissimo: tra crampi, infortuni, ingressi e uscite del medico, si è permesso troppo. In Inghilterra queste cose vengono fischiate dal pubblico. Capisco che ci siano obiettivi diversi, ma a tutto c’è un limite. Questo mi ha infastidito.”

Napoli vicino al sogno, ma il finale è rovente

Nonostante la tensione, il Napoli resta a un passo dal sogno Scudetto. Basterà una vittoria contro il Cagliari per scrivere una nuova pagina di storia. Tuttavia, il finale di Parma ha lasciato strascichi, con l’espulsione di Conte e il clima infuocato che rischiano di accompagnare la squadra fino all’ultimo atto di questa stagione memorabile.