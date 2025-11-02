“Contro questa Meloni vincerebbe a mani basse”: dibattito dopo l’ospitata dalla Gruber della sindaca di Genova, considerata da molti un’alternativa alla Schlein





In un contesto politico italiano caratterizzato da una predominanza maschile e da figure spesso criticate per il loro carisma discutibile, emerge la necessità di leader donne forti e capaci. La figura di Giorgia Meloni, che ha saputo conquistare il consenso di una significativa porzione dell’elettorato, rappresenta un esempio di come una donna possa affermarsi in un ambiente tradizionalmente dominato dagli uomini.





Negli ultimi anni, Meloni, ex gabbiana di Colle Oppio, ha fondato il partito Fratelli d’Italia insieme a La Russa e Crosetto, segnando un cambio di rotta rispetto alla destra sociale di Gianfranco Fini. La sua ascesa politica ha sorpreso molti, trasformandola nella leader di un partito che ha raggiunto il potere a Palazzo Chigi. Con il suo carisma e una comunicazione popolare, Meloni è riuscita a farsi percepire come una di loro da molti italiani, contribuendo in modo decisivo al successo del suo partito.

Il centro-sinistra, ora, si trova a dover affrontare la sfida di trovare una figura femminile in grado di competere con Meloni nelle prossime elezioni politiche del 2027. La situazione è aggravata dalla percezione che né Elly Schlein, con il suo approccio politichese, né Giuseppe Conte, con il suo stile elegante ma poco incisivo, possano realmente contrastare la leader di Fratelli d’Italia.

I riflettori si sono recentemente accesi su Silvia Salis, ex lanciatrice di martello e attuale sindaco di Genova, che è stata ospite del programma “Otto e mezzo”. La sua apparizione ha suscitato aspettative elevate, con molti che la vedevano come una potenziale rivale per Meloni. Tuttavia, l’intervista ha rivelato una Salis poco incisiva, incapace di esprimere una visione chiara o di galvanizzare l’attenzione degli spettatori. Le sue risposte, ripetitive e poco ispirate, hanno deluso le aspettative di chi sperava in un nuovo volto carismatico per il centro-sinistra.

Nonostante il suo aspetto curato e il suo stile sobrio, Salis ha mostrato un approccio che sembrava più orientato a promuovere un’immagine personale piuttosto che a presentare un programma politico solido. La sua performance è stata paragonata a un bollettino meteorologico, priva di spunti innovativi o di slancio comunicativo, elementi che invece caratterizzano la comunicazione di Meloni.

In un panorama politico sempre più influenzato dal populismo, la sfida per il centro-sinistra è quella di trovare una figura in grado di contrastare il messaggio diretto e coinvolgente di Meloni. La comunicazione politica, oggi, è dominata da slogan accattivanti e promesse che spesso si rivelano illusorie. Frasi come “Meno tasse per tutti” e “Un milione di posti di lavoro” sono diventate il pane quotidiano della retorica politica, ma i fatti concreti sembrano passare in secondo piano.

L’analisi della situazione attuale suggerisce che il passaggio dalla politica-spettacolo a una politicizzazione dello spettacolo ha cambiato radicalmente il modo in cui i politici si relazionano con il pubblico. In questo contesto, la leadership di Meloni si distingue per la sua capacità di attrarre l’elettorato attraverso un linguaggio semplice e diretto, che riesce a toccare le corde emotive degli italiani.



