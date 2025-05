Coppia cade nel canyon per oltre 100 metri, si salva solo la gatta di 12 anni: “Mai vista una cosa così”

Un’anziana gatta di 12 anni è l’unico essere vivente a sopravvivere a un tragico incidente che ha portato alla morte dei suoi proprietari. La gatta, chiamata Mirage, è stata trovata viva dai soccorritori dopo una caduta spaventosa di oltre cento metri in un canyon nello Utah, negli Stati Uniti.





La tragedia è stata scoperta martedì scorso quando i corpi di Matthew Nannen, 45 anni, e Bailee Crane, 58 anni, sono stati rinvenuti senza vita alla base di una scogliera nel parco nazionale di Bryce Canyon. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Garfield, la coppia, originaria della Florida, era appena arrivata dall’Arizona e aveva portato con sé il proprio gatto anziano durante un’escursione nella zona.

Nonostante i segnali di pericolo lungo il percorso panoramico, i due sono precipitati con l’animale, cadendo per circa 115 metri nel vuoto. Sebbene ci fosse una barriera in cima alla scogliera, la polizia ha affermato che Nannen e Crane l’hanno superata nonostante il terreno fosse scivoloso. La caduta non ha lasciato loro alcuna possibilità di sopravvivenza. Secondo le autorità, il decesso è avvenuto tra la tarda serata di lunedì e le prime ore di martedì mattina. Al loro arrivo sul luogo dell’incidente, i soccorritori sono rimasti sorpresi nello scoprire che la gatta delle vittime era ancora viva e in condizioni relativamente buone.

Fondamentale per la sopravvivenza del felino è stato probabilmente il trasportino morbido in cui si trovava, che ha attutito l’impatto, anche se è stato ritrovato danneggiato e sporco. Questo è quanto confermato dall’associazione Best Friends Animal Sanctuary, che è stata chiamata a recuperare e a prendersi cura del gatto.

La gatta ha riportato la frattura di alcuni denti e di due costole a causa della caduta, ma ora sta ricevendo cure in un rifugio per animali e complessivamente sta bene. Mirage, che si ritiene abbia circa 12 anni, è dolorante ma secondo il rifugio per animali si è mostrata amichevole e beve e mangia autonomamente.

“È incredibilmente insolito, è stata molto fortunata”, hanno dichiarato dal rifugio, assicurando che collaboreranno con le autorità locali per verificare se un parente della coppia sia disposto a prendere il gatto. In caso contrario, cercheranno una casa adottiva per il fortunato felino. I volontari hanno sottolineato che in passato hanno accolto animali che erano stati coinvolti in incidenti orribili, ma il rifugio non ha mai assistito a nulla di “così drammatico come questo”.

La storia di Mirage ha suscitato grande interesse e commozione tra i residenti locali e gli utenti dei social media, molti dei quali si sono offerti di adottare la gatta nel caso non si trovasse un parente disposto a prendersene cura. La Best Friends Animal Sanctuary ha ricevuto numerose richieste di informazioni sulla salute del felino e sulla possibilità di adottarlo.

Nel frattempo, le indagini sull’incidente continuano per determinare le esatte circostanze che hanno portato alla tragica caduta della coppia. Le autorità stanno esaminando le condizioni del sentiero e della barriera di protezione per capire se ci siano stati fattori esterni che abbiano contribuito all’incidente.

La storia di Mirage non solo mette in luce la resilienza degli animali, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza dei visitatori nei parchi nazionali, specialmente in aree con percorsi panoramici e scogliere pericolose. Le autorità locali stanno valutando misure aggiuntive per migliorare la sicurezza dei visitatori e prevenire futuri incidenti.