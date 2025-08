Corinne Clery in guerra col figlio Alexandre: “Ha venduto la mia casa, ora siamo in causa”

Il rapporto tra l’attrice Corinne Clery e suo figlio Alexandre Wayaffe si è deteriorato al punto da sfociare in un contenzioso legale. Al centro della vicenda c’è la casa di campagna dell’attrice situata nel viterbese, che il figlio avrebbe venduto senza informarla. La dimora, che ha un forte valore simbolico per l’attrice, era stata donata a Wayaffe con la nuda proprietà, mentre Clery aveva mantenuto il diritto di usufrutto, ovvero la possibilità di utilizzarla.





In una recente intervista al settimanale DiPiù, Corinne Clery ha espresso tutta la sua amarezza per quanto accaduto: “Mai avrei immaginato che il mio unico figlio mi avrebbe tradito, umiliato, mettendo in vendita la mia casa, il mio casale di campagna, qui dove sono circondata dai miei ricordi. È il momento più brutto della mia vita”. L’attrice ha sottolineato come questa vicenda abbia rappresentato una profonda ferita emotiva: “Adesso siamo in causa e il dolore che provo è soprattutto quello di una madre ferita per sempre”.

La decisione di donare la nuda proprietà della casa a suo figlio risale a qualche anno fa e sembrava un gesto di fiducia e generosità. Tuttavia, il rapporto tra i due si è complicato nel tempo, portando a incomprensioni e tensioni. Prima dell’episodio della vendita della casa, Clery aveva già preso le distanze da Wayaffe, bloccandolo sul cellulare a causa di messaggi offensivi che lui le avrebbe inviato.

La casa di campagna non rappresenta solo un bene materiale per l’attrice, ma anche un luogo carico di ricordi e significati personali. Per questo motivo, la sua vendita senza consenso ha avuto un impatto devastante su di lei. La vicenda ha portato madre e figlio davanti al tribunale, dove si cercherà di risolvere la questione legale legata alla proprietà dell’immobile.

Un elemento che aggiunge ulteriore complessità alla vicenda è il coinvolgimento di Serena Grandi come testimone citata da Wayaffe. Grandi, ex moglie di Beppe Ercole prima del matrimonio con Corinne Clery, era stata in passato amica dell’attrice. Tuttavia, il loro rapporto si era deteriorato a causa di conflitti personali. In un’intervista rilasciata al programma “Storie di Donne al Bivio”, Clery aveva dichiarato: “Si sono coalizzate due persone che mi odiano. Non la stimo, lui sa tutte le angherie che mi ha fatto”. L’attrice ha espresso sorpresa e disappunto per questa scelta del figlio, considerando che in passato aveva cercato di ricucire il rapporto con Grandi: “Eravamo tornate amiche e questo è il ringraziamento? Mi sembra una vendetta. Evidentemente le vecchie rivalità sono riemerse”.

La disputa legale tra Corinne Clery e suo figlio non sembra destinata a risolversi rapidamente. L’attrice ha ribadito più volte il dolore emotivo causato dalla situazione, descrivendola come uno dei momenti più difficili della sua vita. La casa di campagna nel viterbese, simbolo di ricordi e affetti, è diventata ora il fulcro di una battaglia giudiziaria che riflette le tensioni personali tra madre e figlio.