Corona in tribunale sul caso Signorini: “Racconterò tutto sul Me Too italiano, parlerò senza filtri”





Fabrizio Corona è arrivato al Palazzo di Giustizia di Milano con mezz’ora di ritardo, attirando l’attenzione delle telecamere. La sua attesa dichiarazione ha trasformato l’interrogatorio in un evento mediatico, affermando: “Se mi fate fare l’interrogatorio, tanto sapete che parlo a ruota. Farò conferenza stampa”. L’ex re dei paparazzi è stato convocato dai pubblici ministeri Alessandro Gobbis e Letizia Mannella per essere ascoltato in merito alla denuncia presentata da Alfonso Signorini, accusato di revenge porn. Tuttavia, Corona ha dichiarato che non intende solo difendersi, ma anche attaccare.





L’inchiesta è scaturita dalla querela di Signorini, dopo che Corona, attraverso il suo format YouTube “Falsissimo”, ha esposto quello che definisce un “sistema di favori sessuali” legato al programma televisivo Grande Fratello. Secondo la ricostruzione di Corona, il noto conduttore avrebbe richiesto prestazioni sessuali a partecipanti del reality o a chi aspirava a entrarvi. Questa accusa, estremamente grave, è stata ulteriormente amplificata da Corona con la messa in onda di una nuova puntata del suo programma.

Durante l’ultima trasmissione, Antonio Medugno, ex concorrente del GF Vip nell’edizione 2021-2022, ha raccontato di presunti abusi subiti da Signorini. Le sue dichiarazioni, esplicite e scioccanti, hanno alzato notevolmente la posta in gioco, potenzialmente modificando gli equilibri della vicenda giudiziaria.

Nel corso delle perquisizioni effettuate sabato, la Polizia e la Polizia postale hanno sequestrato i dispositivi informatici di Corona. Analizzando i telefoni e i computer dell’ex paparazzo, gli investigatori hanno trovato foto e video inediti, materiale che Corona aveva preparato per future puntate di “Falsissimo”. Questo elemento potrebbe rivelarsi cruciale: se il materiale contiene prove o testimonianze aggiuntive rispetto a quanto già trasmesso, la posizione di Signorini potrebbe aggravarsi notevolmente.

Corona è consapevole dell’importanza di questo materiale e ha pubblicamente dichiarato di voler avviare quello che ha definito il “Me Too italiano”, un movimento che potrebbe coinvolgere numerosi altri personaggi del mondo dello spettacolo. Nel frattempo, Mediaset ha scelto di mantenere il silenzio sulla questione, con una strategia chiara che prevede di non rilasciare dichiarazioni o commenti riguardanti Signorini.

La situazione si complica ulteriormente con l’emergere di nuovi dettagli e testimonianze. La querela di Signorini contro Corona e le accuse lanciate da Medugno potrebbero avere ripercussioni significative non solo per i diretti interessati, ma anche per l’intero panorama televisivo italiano. La tensione tra le parti coinvolte è palpabile, e la battaglia legale si preannuncia intensa.

L’interrogatorio di Corona rappresenta un momento cruciale in questa vicenda, che ha già attirato l’attenzione dei media e del pubblico. L’ex paparazzo, noto per le sue polemiche e le sue apparizioni mediatiche, sembra intenzionato a sfruttare ogni opportunità per ribaltare la situazione a suo favore. La sua strategia include non solo la difesa legale, ma anche una campagna di comunicazione mirata a coinvolgere l’opinione pubblica.

Mentre si avvicina il momento dell’interrogatorio, l’attenzione si concentra su quali saranno le prossime mosse di Corona e come reagirà Signorini a queste nuove accuse. Il caso potrebbe avere implicazioni significative per il futuro di entrambi, così come per il programma Grande Fratello, che ha già affrontato critiche in passato.



