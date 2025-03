“Cosa farà senza Shaila…”. Grande Fratello, Jessica e Mavi scoprono Lorenzo e si affrettano a raccontarlo in confessionale

Nelle ultime ore, la situazione all’interno della casa del Grande Fratello ha preso una piega inaspettata con il comportamento di Lorenzo Spolverato, che ha sorpreso gli altri concorrenti mettendosi a pulire la casa da cima a fondo. Questo gesto ha suscitato particolare perplessità in Jessica Morlacchi e Mariavittoria, con quest’ultima che ha espresso il suo stupore durante un confessionale, dove ha condiviso le sue opinioni sulle motivazioni del concorrente, attualmente primo finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.





Secondo Mavi, ora che non può più recitare insieme alla fidanzata Shaila Gatta, Lorenzo avrebbe iniziato a pulire per cercare di conquistare la simpatia del pubblico. Ha osservato: “Il fatto che non può più fare l’attore perché Shaila è uscita e non ci stanno più clip da girare, adesso si è messo a lavare tutta casa… Si aprirà una ditta delle pulizie.”

Anche Jessica Morlacchi ha voluto esprimere la sua opinione sul comportamento di Lorenzo. Dopo aver assistito a un acceso confronto tra lui e Helena, ha commentato nel confessionale che il suo atteggiamento potrebbe essere una strategia per attirare l’attenzione dei telespettatori. “I giochi sono belli che fatti… Si sa già chi è il preferito, chi vincerà… Datti una calmata… Mettiti a dormire,” ha dichiarato con il suo tipico sarcasmo.

Jessica ha inoltre sottolineato che fino a quel momento Lorenzo non era mai stato noto per la sua propensione alla pulizia: “Non abbiamo mai fatto queste cose, e adesso dobbiamo farle? Lui poi è famoso per mangiare e fare qualsiasi cosa e lasciare il piatto in giro per la Casa.” Le dichiarazioni di Jessica e Mavi mettono in discussione se Lorenzo stia cercando di apparire in una luce diversa agli occhi del pubblico in vista della finale del programma.

In un confessionale, Lorenzo ha spiegato di voler sfruttare questa ultima settimana per giocarsi tutte le sue carte. “A questo punto siamo lì… Questa è l’ultima settimana e sono rimasto solo senza la mia dolce metà… Allora giochiamo… Punto al primo posto già che ci sono, poi magari arrivo al quinto, intanto però punto al primo e vediamo che succede… È un gioco e giochiamo.”

Il suo tentativo di pulire la casa ha sollevato interrogativi tra i suoi compagni di avventura, che si interrogano sulle reali motivazioni dietro questo improvviso cambio di comportamento. Lorenzo, noto per il suo atteggiamento spensierato e le sue interazioni con Shaila, sembra ora cercare di adattarsi a una nuova realtà dopo l’uscita della fidanzata dalla casa.

Le dinamiche del Grande Fratello continuano a evolversi, e i concorrenti si trovano ad affrontare nuove sfide e alleanze in vista della finale. La pulizia della casa da parte di Lorenzo potrebbe essere vista come un tentativo di cambiare la sua immagine, ma le opinioni di Jessica e Mavi suggeriscono che il pubblico potrebbe non essere facilmente ingannato da questa strategia.

Con la finale ormai vicina, gli sviluppi all’interno della casa promettono di mantenere alta l’attenzione dei telespettatori. La tensione tra i concorrenti e le loro interazioni continueranno a essere al centro dell’attenzione nei prossimi giorni, mentre ognuno cerca di emergere in un gioco che richiede astuzia e abilità.