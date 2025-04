Cosa sappiamo sul video del ragazzo che dà un pugno alla Volante della polizia a Brescia e che viene atterrato

Un video che mostra un giovane mentre viene arrestato a Brescia sta facendo il giro dei social media in questi giorni. Le immagini, che risalirebbero allo scorso marzo, sono state inizialmente catturate da una telecamera di sorveglianza pubblica e successivamente riprese e diffuse online tramite un cellulare. La Questura di Brescia ha avviato accertamenti per determinare se il filmato sia effettivamente uscito dai suoi uffici e per valutare la correttezza dell’operato degli agenti di polizia intervenuti in quell’occasione.





La ricostruzione degli eventi avvenuti lungo corso Garibaldi, nel centro di Brescia, è chiara grazie al video ripubblicato su diverse pagine social. Una Volante della polizia si avvicina al ragazzo, che si trova a piedi. Dopo averlo affiancato per fermarlo, gli agenti aprono la portiera dell’auto verso di lui. In risposta, il giovane reagisce in modo violento, colpendo il finestrino dell’auto con un pugno.

A questo punto, gli agenti scendono dalla Volante. Uno di loro riesce a bloccare il ragazzo con le braccia, per poi stenderlo a terra con un calcio che gli fa perdere l’equilibrio. L’agente immobilizza il giovane a terra e lo ammanetta con l’assistenza del collega.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, gli agenti erano intervenuti per fermare il ragazzo, sospettato di aver compiuto una rapina poco prima. La presunta vittima avrebbe riferito di essere stata minacciata con un coltello, ma l’arma non è stata trovata addosso al giovane al momento dell’intervento. Di conseguenza, il sospettato è stato denunciato per rapina e poi rilasciato.

La Questura ha comunicato che verranno effettuati vari accertamenti sull’operato degli agenti. Gli agenti avrebbero considerato il ragazzo pericoloso, basandosi sulla segnalazione di un uomo armato. Questo aspetto ha giustificato l’intervento diretto e l’uso della forza per immobilizzarlo.

L’episodio ha suscitato un acceso dibattito sui social, dove molti utenti hanno espresso opinioni contrastanti riguardo all’uso della forza da parte della polizia. Alcuni sostengono che gli agenti abbiano agito in modo appropriato, data la situazione percepita di pericolo, mentre altri criticano la reazione della polizia, chiedendo maggiore cautela e proporzionalità nell’uso della forza.

Nonostante il video stia attirando l’attenzione del pubblico, la Questura ha sottolineato l’importanza di una valutazione accurata delle circostanze che hanno portato all’intervento. La polizia è impegnata a garantire che le procedure siano seguite correttamente e che ogni azione intrapresa sia giustificata.