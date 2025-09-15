“Cosa succede se ci attaccano”: le parole di Crosetto riaccendono il confronto sulla sicurezza del Paese





Il ministro della Difesa ha lanciato un allarme sulla capacità dell’Italia di affrontare eventuali minacce esterne, sottolineando la necessità di un rafforzamento delle politiche di sicurezza nazionale. Anni di riduzione della spesa militare, ha spiegato, hanno lasciato il Paese in una condizione di fragilità.





Durante una conferenza pubblica a Roma, il ministro ha illustrato un quadro critico della situazione attuale: “La protezione della popolazione e delle infrastrutture non può essere sottovalutata in un contesto internazionale sempre più instabile, dove nuovi rischi possono emergere inaspettatamente”, ha dichiarato, invitando istituzioni e cittadini a prendere coscienza della delicatezza del momento.

Secondo l’esponente del governo, il sistema difensivo nazionale sconta i tagli e le mancate pianificazioni degli ultimi anni. Per ricostruire un apparato efficiente saranno necessari tempo, risorse e una strategia di lungo periodo, che tenga conto delle nuove sfide globali, dalla cybersicurezza alla protezione delle infrastrutture critiche.

Le priorità indicate

Il ministro ha individuato alcune aree di intervento ritenute fondamentali:

formazione del personale militare , per garantire standard adeguati e capacità operative elevate;

aggiornamento tecnologico delle dotazioni, con investimenti mirati a colmare il divario con i partner europei e internazionali;

manutenzione delle attrezzature esistenti , spesso trascurata a causa della scarsità di risorse;

cooperazione internazionale, vista come strumento imprescindibile per rafforzare la posizione dell’Italia nei contesti europeo e globale.

Un dibattito strategico

Le dichiarazioni del ministro si inseriscono in una discussione più ampia sul ruolo della difesa tra le priorità nazionali. Secondo il titolare del dicastero, il rafforzamento delle capacità militari non deve essere inteso soltanto come risposta a possibili scenari bellici, ma come elemento essenziale per assicurare stabilità interna e sviluppo economico.

L’intervento ha anche una valenza politica: mira ad avviare un confronto costruttivo, superando approcci emergenziali e improvvisati. “La sicurezza nazionale richiede strumenti adeguati e risorse certe. Non possiamo permetterci di sottovalutare il rischio”, ha ribadito.

Le prospettive future

Nel dibattito pubblico si apre ora la questione di quanto e come l’Italia intenda rafforzare la propria difesa. Gli obiettivi di spesa fissati dalla NATO, che chiedono ai Paesi membri di destinare almeno il 2% del PIL al comparto militare, restano lontani: l’Italia si colloca attualmente sotto quella soglia.

Il ministro ha dunque posto le basi per una riflessione più ampia, che riguarda la sostenibilità finanziaria delle scelte future, ma anche la consapevolezza politica e sociale della necessità di garantire un apparato difensivo moderno, efficiente e credibile.

Il suo appello è chiaro: affrontare con realismo e responsabilità le vulnerabilità attuali, per permettere all’Italia di presentarsi preparata alle sfide geopolitiche dei prossimi anni.



