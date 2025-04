“Costretta a lasciare”. Shaila, la conclusione del Grande Fratello è stata la peggiore possibile​

Ha scelto di mantenere il silenzio sui social, ma durante la finale del Grande Fratello, Shaila Gatta ha deciso di parlare apertamente. Invitata insieme agli altri ex concorrenti per celebrare il vincitore dell’edizione, la ballerina è tornata nella casa che l’ha ospitata per oltre sei mesi. Tuttavia, il suo rientro non è stato affatto una semplice visita: Shaila ha colto l’occasione per chiudere definitivamente la sua relazione con Lorenzo Spolverato, lasciandolo visibilmente scioccato.





Il modello, inizialmente, ha creduto si trattasse di uno scherzo, forse un pesce d’aprile, ma ha presto realizzato che le parole di Shaila erano tutt’altro che ironiche. La ballerina ha messo fine alla loro relazione, definendola “non sana” e parlando apertamente di una “relazione tossica”. Durante il confronto, Shaila ha accusato Lorenzo di comportamenti che, secondo lei, hanno compromesso il loro rapporto. Tra le sue dichiarazioni più forti, spiccano frasi come: “Se c’è qualcosa di cui mi pento è di averti chiesto scusa troppe volte” e “Sei ossessionato tu da Helena, non lei da te”. Parole che hanno lasciato Lorenzo visibilmente turbato.

Dopo la rottura, Lorenzo ha avuto modo di esprimere il suo stato d’animo nello studio del Grande Fratello. Parlando con Alfonso Signorini, ha raccontato di essere rimasto basito e completamente impreparato a un epilogo simile. Nel frattempo, stanno emergendo nuovi dettagli e retroscena sulla serata e sulle possibili motivazioni dietro la decisione di Shaila. Alcuni rumors parlano addirittura di presunti accordi con la produzione e di tensioni nel backstage.

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, esperto di gossip, Shaila avrebbe vissuto momenti particolarmente difficili durante la serata. Pare che, una volta terminato il confronto con Lorenzo, la ballerina non volesse rientrare in studio. A quanto sembra, sarebbe stata convinta a farlo solo dopo molte insistenze. Venza ha anche aggiunto ulteriori dettagli su quanto accaduto dopo la fine della trasmissione, intorno alle due di notte.

Una fonte presente tra il pubblico ha raccontato che Shaila sarebbe stata accolta da fischi e cori ostili. “Eravamo nel pubblico della finale del GF e appena finito il programma, saranno state un quarto alle 2, Shaila è stata presa a fischi e urla con cori che dicevano ‘fuori fuori fuori’”, ha riferito. La stessa fonte ha aggiunto che, di fronte a questa situazione, Shaila avrebbe perso la calma e sarebbe uscita di corsa dallo studio. Non ci sono video a testimoniare l’accaduto, poiché i telefoni erano vietati, ma il racconto descrive una scena definita “spiacevole”.

La vicenda ha generato un acceso dibattito sui social, dove i fan si sono divisi tra chi sostiene Shaila e chi invece difende Lorenzo. La ballerina, al momento, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni e ha preferito non commentare pubblicamente quanto accaduto. Tuttavia, le sue parole durante la finale e il racconto dei retroscena hanno sollevato numerosi interrogativi sul rapporto tra i due e sulle tensioni che sembrano essere emerse già durante il loro percorso nella casa.