Crede di aver ammazzato la moglie dopo averla picchiata, la avvolge in un tappeto: il figlio lo scopre, finisce in arresto

Un drammatico episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Megliadino San Fidenzio. Un uomo di 55 anni ha brutalmente aggredito sua moglie, una donna di 42 anni, tentando di strangolarla con le mani. L’aggressione è avvenuta il 6 maggio, ma i dettagli sono stati resi pubblici solo recentemente.





L’uomo, convinto di aver ucciso la moglie, ha cercato di nascondere il corpo avvolgendolo in un tappeto. Tuttavia, la donna non era morta; aveva perso conoscenza a causa delle percosse subite. È stato il figlio della coppia, un giovane di 22 anni, a scoprire il padre mentre trascinava il tappeto verso la terrazza con l’intenzione di gettarlo giù.

I vicini, allarmati dalle urla della donna e del figlio, hanno prontamente contattato i carabinieri e il servizio medico d’emergenza. Al loro arrivo, la donna è stata trovata viva e successivamente trasportata all’ospedale di Schiavonia, dove è attualmente ricoverata. Il marito è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

Secondo le indagini coordinate dal pm Claudio Fabris, l’aggressione è stata scatenata dal rifiuto della donna di avere un rapporto sessuale. Non era la prima volta che l’uomo si comportava in modo violento: già nell’agosto dell’anno precedente, la donna era stata ricoverata in ospedale a causa delle percosse ricevute. La vittima viveva in una situazione di isolamento, senza poter vedere amici o conoscenti, e usciva solo con il permesso del marito.

Il controllo dell’uomo si estendeva anche all’aspetto economico: gestiva tutte le finanze della moglie, privandola di qualsiasi autonomia finanziaria. Il figlio della coppia ha confermato agli inquirenti il quadro di violenze domestiche che si protraeva da tempo. Quando la madre è stata portata in ospedale, presentava segni evidenti di maltrattamenti su tutto il corpo.

Questo caso mette in luce un problema sociale grave e purtroppo diffuso: la violenza domestica. È fondamentale che le vittime trovino il coraggio di denunciare e che le istituzioni offrano loro protezione e supporto adeguati.