Cremona, ragazza di 15 anni travolta da un autobus: attraversava sulle strisce ma con il rosso

Una giovane studentessa perde la vita in un tragico incidente a Cremona: investita da un autobus mentre attraversava via Dante per andare a scuola

Una tragedia ha scosso la città di Cremona oggi, venerdì 31 gennaio, quando una ragazzina di 15 anni è stata travolta e uccisa da un autobus mentre attraversava via Dante. L’incidente è avvenuto alle 7:50, quando la giovane stava andando a scuola. La ragazza frequentava la seconda classe ad indirizzo economico e sociale del liceo Sofonisba Anguissola.





Secondo quanto riportato dagli operatori sanitari del 118, intervenuti prontamente sul luogo del sinistro, purtroppo non c’è stato nulla da fare. La ragazza è morta sul colpo. Gli agenti della polizia locale sono arrivati subito dopo e hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Dai primi accertamenti, sembrerebbe che la distrazione della giovane possa essere stata la causa principale. La ragazza, infatti, avrebbe attraversato sulle strisce pedonali, ma con il semaforo rosso. Il conducente del bus non sarebbe riuscito a evitarla, causando l’impatto fatale. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state acquisite per ottenere maggiori dettagli sull’incidente, e gli investigatori potrebbero risentire l’autista del bus, che è stato trasferito in ospedale in stato di choc.

L’incidente ha suscitato un’ondata di cordoglio sui social e nella comunità di Cremona, dove la ragazza era conosciuta per la sua personalità solare e sempre allegra. I suoi compagni di scuola e molti altri hanno voluto ricordarla con messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia.