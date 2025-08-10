Criticata per i presunti ritocchi estetici a 23 anni, Giulia Stabile replica a tono





Negli ultimi giorni, Giulia Stabile, ballerina e vincitrice di “Amici di Maria De Filippi” nel 2021, è stata al centro di una discussione online che ha suscitato grande attenzione. Alcuni utenti sui social hanno insinuato che la giovane artista, oggi 23enne, sia ricorsa a interventi estetici per modificare il proprio aspetto. Commenti come “Eri così bella al naturale” e “Come mai hai fatto il filler alle labbra?” hanno spinto la ballerina a intervenire pubblicamente per chiarire la situazione.





Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Giulia Stabile ha negato categoricamente di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica o ad altri trattamenti simili. La ballerina ha spiegato che i cambiamenti nel suo aspetto sono semplicemente il risultato della crescita naturale e dello sviluppo fisico negli ultimi cinque anni. “Non mi sono mai rifatta nulla, smettetela. Sono passati cinque anni dalla mia edizione di Amici, sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo e alcuni tratti sono leggermente cambiati con gli anni, ma penso che sia anche abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto, o non abbia fatto nessuna punturina. Nulla contro, ma non ho mai fatto niente”, ha dichiarato.

Il confronto online ha portato Giulia Stabile a riflettere pubblicamente sulle insicurezze che ha affrontato nel corso degli anni. La ballerina ha ribadito la sua decisione di non ricorrere a interventi estetici per modificare il proprio corpo, preferendo invece lavorare sulla propria autostima. “Oggi ho 23 anni, sto imparando ad accettarmi e valorizzarmi al meglio, cercando di superare quelle che sono le mie insicurezze ma non ricorrendo alla chirurgia estetica”, ha scritto nelle sue storie su Instagram.

Questa non è la prima volta che Giulia Stabile affronta critiche legate al suo aspetto fisico. Nel giugno 2024, aveva parlato del suo diastema, lo spazio tra i denti, dopo che alcuni haters le avevano suggerito di “pagarsi un dentista”. In quella occasione, la ballerina aveva risposto con fermezza, sottolineando come quel particolare fosse ormai parte della sua identità: “Mi rende diversa e unica”, aveva affermato.

La giovane artista ha anche ricordato i momenti difficili vissuti in passato a causa del bullismo, un’esperienza che ha contribuito a plasmare il suo percorso personale e professionale. Nonostante le critiche ricevute, Giulia Stabile continua ad essere un esempio di autenticità e determinazione per molti dei suoi fan. Il suo messaggio invita a riflettere sull’importanza dell’accettazione personale e sul rispetto delle scelte individuali.

La vicenda ha acceso un dibattito più ampio sui social media riguardo alla pressione estetica che molte figure pubbliche devono affrontare. In un mondo sempre più influenzato dagli standard imposti dai media e dai social network, le dichiarazioni di Giulia Stabile rappresentano un invito a celebrare la bellezza naturale e a rispettare le decisioni personali di ciascuno.

Da quando ha vinto “Amici di Maria De Filippi” nel 2021, la carriera di Giulia Stabile è stata caratterizzata da numerosi successi. Oggi è una ballerina professionista all’interno dello stesso programma televisivo che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Nonostante le critiche ricevute sui social, continua a essere una figura amata e seguita da migliaia di fan.



