Critiche e tensioni per Helena al Grande Fratello, con il pubblico che sembra allontanarsi. Stasera attesa nuova eliminazione e colpi di scena

La tensione continua a crescere al Grande Fratello, con la nuova puntata in programma stasera, 3 marzo, che porterà a un’ulteriore eliminazione e restringerà la corsa verso la finale del 31 marzo. Nel frattempo, Helena si trova al centro di polemiche e critiche, con molti spettatori che esprimono il loro disappunto nei suoi confronti.





Nei giorni scorsi, Helena ha avuto un acceso confronto con Zeudi, che l’ha accusata di non averla compresa e di essere stata una vera delusione. In una dichiarazione, Zeudi ha affermato: “Sono delusa da Helena perché ha tirato fuori delle frasi sul mio personale”. Questo scambio di accuse ha acceso il dibattito tra i concorrenti e il pubblico, creando un clima di tensione all’interno della casa.

Helena, tuttavia, è convinta di non aver offeso nessuno e ha risposto con fermezza: “Io non scredito nessuno, io sono stata presa in giro da una persona a cui tenevo”. Ha aggiunto anche che Zeudi non si comporta come un’amica, ma piuttosto come una rivale: “Zeudi non è amica delle donne, è in competizione con le donne. È in competizione con me”.

Le critiche nei confronti di Helena non si limitano a questo episodio. Infatti, il conduttore Alfonso Signorini è intervenuto nella discussione, con Zeudi che ha dichiarato: “Io mi sento donna. Provo interesse sia per il genere maschile che per il genere femminile, mi innamoro di una persona. Per il momento mi sono solo innamorata di una donna e non di un uomo”. Helena non ha mostrato di essere convinta dalle parole di Zeudi, ripetutamente sottolineando il suo scetticismo.

Questa situazione ha contribuito a rendere Helena impopolare tra una parte del pubblico. I commenti sui social network si sono moltiplicati, con frasi come: “Fortuna che Helena la pazza ha finito i programmi in tv e non la vedremo più sui nostri schermi dopo questo Grande Fratello” e “Sei bollita bella, tra poco per te sarà finita”. Inoltre, Helena è stata criticata per alcune affermazioni fatte riguardo a Chiara, pronunciate in compagnia di Javier.

Secondo le ultime indiscrezioni, la puntata di stasera promette di essere ricca di sorprese. L’esperto di gossip Biagio D’Anelli ha anticipato che ci sarà un colpo di scena significativo: “Un colpo di scena al Grande Fratello. Lunedì sera finalmente un concorrente vuoterà il sacco e così i segreti saranno finiti e verranno fuori. Noi da casa resteremo senza fiato e parole, finalmente”.

Con l’avvicinarsi della finale, la competizione si fa sempre più serrata e i concorrenti sono sotto pressione. Helena, in particolare, sembra essere al centro di un vortice di emozioni e conflitti che potrebbero influenzare il suo percorso nel programma. Le dinamiche all’interno della casa continuano a evolversi, con alleanze e rivalità che si formano e si rompono in continuazione.