​​


FacebookWhatsApp

Crozza demolisce Calenda per il tatuaggio sull’Ucraina: “Complimenti per il tempismo”

Emanuela B.
17/11/2025
Add comment
FacebookWhatsApp


Maurizio Crozza critica Calenda per la scelta del momento in cui ha annunciato il suo tatuaggio.



Calenda si è fatto una bella risata imitando una seconda gaffe (VIDEO).

 

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza ci fa divertire con la sua interpretazione di Carlo Calenda.  Calenda, tra una dichiarazione e l’altra, si ritrova a dover nascondere un tatuaggio che è diventato un po’ un problema.  La puntata ripercorre con ironia un elenco di sconfitte, gaffe ed errori che, a quanto pare, sono diventati parte integrante della sua storia.

 



FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti