“Dai, tu e il Grande Fratello…” Helena rivela la verità su Lorenzo a pochi giorni dalla finale

Helena e Lorenzo sono entrambi finalisti del Grande Fratello. All’inizio del reality, i due modelli avevano instaurato un’amicizia speciale, con la brasiliana che mostrava un certo interesse per Lorenzo. Tuttavia, dopo il soggiorno in Spagna, quando Lorenzo ha “scelto” Shaila, il loro legame ha cominciato a deteriorarsi, trasformandosi in una rivalità aperta. Ora che i concorrenti sono rimasti in pochi, è inevitabile che si rivolgano la parola.





Negli ultimi giorni, si era registrato un avvicinamento tra i due. Oltre a loro, aspirano alla vittoria anche Jessica, MariaVittoria, Chiara e Zeudi. Lunedì, Jessica e MariaVittoria si sfideranno al televoto per conquistare l’ultimo posto in finale, mentre Chiara è già certa della sua partecipazione, essendo stata eletta come terza finalista.

Ritornando al rapporto tra Helena e Lorenzo, poche ore fa si è verificata una scena che ha attirato l’attenzione. I due si trovavano nel giardino insieme a Chiara quando Helena è stata chiamata in confessionale. Mentre rientrava in casa, ha pronunciato una frase che non è passata inosservata.

“Ma dai, non ci sono novità… tu lo saprai Lorenzo. Tu lo sai perché con il Grande Fratello giocherellone siete… amici,” ha dichiarato Helena, lasciando Lorenzo in giardino con Chiara, che ha reagito ridacchiando. Lorenzo, visibilmente colpito dalla frase, ha risposto con un “Hele… Ecco, ti conviene” mentre Helena si allontanava. Questa reazione ambigua ha sollevato interrogativi, facendo pensare che le parole di Helena potessero nascondere un significato più profondo.

Da tempo circolano voci riguardanti un presunto accordo tra Lorenzo e gli autori del Grande Fratello. In diverse occasioni, Lorenzo ha fatto previsioni su eliminazioni future che si sono rivelate corrette. Inoltre, molti sostengono che sia stato frequentemente “protetto” e salvato da sanzioni o squalifiche per alcuni comportamenti discutibili.

L’atteggiamento di Lorenzo e il suo legame con Helena continuano a suscitare interesse tra i telespettatori, soprattutto ora che la finale è alle porte. La tensione tra i due, unita a questi sospetti, potrebbe influenzare le dinamiche di voto e il supporto del pubblico.

Il finale del Grande Fratello si avvicina e l’attenzione è rivolta non solo alla competizione, ma anche alle relazioni tra i concorrenti. La storia tra Helena e Lorenzo, segnata da alti e bassi, rimane al centro della narrazione, mentre i fan attendono con curiosità gli sviluppi futuri. La loro interazione in giardino è solo un esempio delle complicate dinamiche che caratterizzano questa edizione del reality.