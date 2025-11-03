Dalle origini nella latteria paterna alla nascita di Sammontana, simbolo dei gelati italiani: si è spento a 86 anni Loriano Bagnoli





È venuto a mancare Loriano Bagnoli, figura storica e presidente onorario della celebre azienda di gelati Sammontana, all’età di 86 anni. Bagnoli era il figlio di Romeo, che nel 1948 fondò un bar latteria a Empoli. Insieme ai suoi fratelli Renzo e Sergio, ha contribuito in modo determinante alla nascita e alla crescita dell’azienda, che è diventata un simbolo dell’eccellenza gastronomica toscana.





La sua morte è avvenuta dopo un periodo di problemi di salute: un ictus lo aveva colpito circa due anni fa e, lunedì scorso, ha subito una grave emorragia cerebrale che ha richiesto un ricovero d’urgenza all’ospedale di Empoli. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione e cordoglio non solo in Toscana, ma anche nel panorama imprenditoriale italiano, dove Bagnoli era considerato un’icona di intraprendenza e innovazione.

Numerosi messaggi di condoglianze sono stati espressi sui social media e dalle istituzioni, a testimonianza del profondo impatto che Bagnoli ha avuto sulla comunità e sul settore. La sua figura rappresentava l’ingegno e la tradizione toscana, e il suo contributo all’industria del gelato è stato fondamentale per il riconoscimento della qualità dei prodotti italiani nel mondo.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dedicato un commovente messaggio a Bagnoli sui social, sottolineando il suo ruolo di imprenditore di spicco: “Oggi perdiamo un grande imprenditore toscano: Loriano Bagnoli, 86 anni, uno dei fondatori dell’azienda Sammontana, nata a Empoli e divenuta simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo del gelato. Con i fratelli Renzo e Sergio, ha trasformato una piccola gelateria artigianale in una realtà industriale che ha creato migliaia di posti di lavoro e ha portato il nome della Toscana nel mondo”, ha scritto Giani su Facebook. Ha inoltre espresso la sua vicinanza alla famiglia di Bagnoli e alla comunità di Empoli, ringraziandolo per l’impegno profuso nella sua terra.

Anche il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha voluto ricordare Bagnoli con parole cariche di affetto e riconoscenza: “Loriano Bagnoli è stato il fondatore di Sammontana con i suoi fratelli Renzo e Sergio. Nel 1948, iniziando a trasformare la latteria del babbo Romeo in una vera e propria azienda di produzione del gelato, sono arrivati a costruire una realtà leader del settore, che ha portato il nome di Empoli nel mondo. Per anni Loriano l’ha guidata da presidente con visione e saldezza, tenendo in modo particolare al rapporto con i lavoratori. Ha saputo crescere anche una nuova generazione pronta a cogliere le sfide aziendali, come poi lo si è dimostrata, e come lo sta dimostrando con grandi scelte e innovazioni”, ha affermato Mantellassi.

La carriera di Loriano Bagnoli è stata segnata da un forte legame con il territorio e dalla volontà di creare opportunità di lavoro per i giovani. Sotto la sua guida, Sammontana è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel settore dei gelati, contribuendo in modo significativo all’economia locale e alla promozione della cultura gastronomica toscana.

In questi ultimi anni, Bagnoli aveva affrontato diverse sfide sanitarie, ma la sua determinazione e il suo spirito imprenditoriale non erano mai venuti meno. La sua eredità vive attraverso l’azienda che ha contribuito a fondare e che continua a rappresentare un esempio di successo e innovazione. La scomparsa di Loriano Bagnoli segna la fine di un’epoca, ma il suo impatto rimarrà indelebile nella memoria collettiva di Empoli e della Toscana.



