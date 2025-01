Daniela porta a casa 75mila euro ad Affari Tuoi: “Ma ero sicura che nel mio pacco ci fossero 300mila”. E aveva ragione

Nell’episodio di Affari Tuoi del 2 gennaio, protagonista è Daniela, concorrente siciliana che lavora nella ricerca clinica di una società farmaceutica. Gioca con la sorella, Giada, decoratrice di ceramiche e scopre di accettare il pacco numero 8.





Il primo tiro chiama subito la fortuna, eliminando il pacco da 50 euro e garantendo un buon inizio. Da questo momento in poi, i tiri fortunati si susseguono e le due concorrenti accumulano vittorie sempre più promettenti. Anche la prima offerta del dottore, che arriva dopo che la serie di tiri favorevoli elimina solo pacchi con cifre minori, cioè 41mila euro, non è sufficiente per fermare Daniela, troppo ottimista.

Il gioco prosegue e, a metà della lunghezza, Davide e la sorella hanno 7 pacchi rossi e 4 blu. Dopo questa metà, il dottore chiede di poter fare scambio dei pacchi ma Daniela, che non è particolarmente attaccata ai numeri, ogni tanto sfugge in battute del gioco. La concorrente decide di mantenere il suo pacco e la scelta viene confermata rifiutando il cambio. La partita riprende dunque.

D’altra parte, non tutto va come previsto. Il prossimo colpo rende “0” euro, il successivo “200” mila. Il dottore dell’appello passa alla seconda offerta – “31” mila, ma i partecipanti rifiutano di cambiare. La statistica suggerisce alle sorelle che dovrebbero accettare la proposta del paziente, ma Daniela segue solo la sua sensazione e trova il cambiamento inutile.

Allo stesso tempo, Giada mostra il desiderio di giocare, poiché ha l’impressione che si debba effettuare un cambio. Ha avuto due pacchi che ha visto con i suoi occhi: l’11 e il 19. Tuttavia, i gemelli continuano a usare il pacchetto selezionato, poiché non hanno alcuna intenzione di cambiare nulla. Il prossimo colpo trasforma “0” euro in blu, cioè “100” euro.

Ora sembra che la vittoria sia già nelle mani dei partecipanti. Dopo questo, il medico arriva con la propria proposta e punta ex “41” mila. Le sorelle-rappresentanti chiedono di non accettare la sua proposta ma di spostare 200 mila euro. Tuttavia, il dottore non è soddisfatto della proposta e aumenta il numero a “49”. Daniela continua a fare un gesto simbolico per smettere di giocare, ma Giada con taglio risponde che ha l’intenzione di rimanere fino alla fine. Sopra un gioco costante e una decisione difficile, Daniela accetta di cambiare il pacchetto con il futuro risultato. Il prossimo colpo toglie “5000”, seguito da un altro colpo perde “50” mila. Adesso tre unità rimangono sul piatto: “100”, “20” mila e “300” miglia.

A questo punto, il dottore offre alle sorelle una cifra consistente, ovvero 75mila euro. Tuttavia, anche se non si tratta di una cifra irrilevante, la proposta del dottore lascia abbastanza perplessa Giada. “Cosa ci offre un’offerta così abbondante?”, si domanda e cosa potrebbe nascondere questo pacco numero 11, che a quanto pare secondo lei cela i 300mila euro.

Dopo un po ‘di riflessione, le sorelle decidono di fermarsi e quindi non sappiamo che cosa c’era nei pacchi restanti. Alla fine, Daniela si rende conto che il suo pacco, il numero 8, era esattamente quello che aveva i 300mila euro, il che significa che aveva torto che non avrebbe dovuto cambiare. Un’esistenza completa si rivela una selezione straordinaria per le sorelle, che guadagnano molto più di tutti i soldi che cambieranno la loro vita.