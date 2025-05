Daniela Strazzullo è morta: ferita dalla ex Ilaria Capezzuto, poi suicidatasi

Un drammatico episodio si è consumato tra Napoli e Volla: una relazione finita si è trasformata in tragedia. Daniela Strazzullo, 31 anni, è morta dopo essere stata colpita alla testa da un proiettile sparato dalla sua ex compagna, Ilaria Capezzuto, di 34 anni, che subito dopo si è tolta la vita con la stessa arma. L’episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, e ha avuto come teatro due diverse località, a breve distanza l’una dall’altra.





I carabinieri sono intervenuti in via don Luigi Sturzo, a Volla, dove hanno trovato Daniela Strazzullo agonizzante all’interno di una Renault Captur. La giovane era stata raggiunta da un colpo di pistola alla testa, ma era ancora viva. Poco dopo, in via Pinocchio, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Ilaria Capezzuto, con accanto una pistola calibro 9. Le indagini hanno subito portato a ipotizzare un collegamento tra i due eventi.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gesto sarebbe stato motivato dalla recente fine della relazione sentimentale tra le due donne, durata diversi anni. Probabilmente l’incontro tra le due aveva lo scopo di chiarire le tensioni legate alla separazione, ma la situazione è degenerata in un dramma irreparabile. Dopo aver sparato alla sua ex compagna, presumendo di averla uccisa, Ilaria Capezzuto avrebbe camminato per alcuni metri prima di rivolgere l’arma contro se stessa.

L’auto e la pistola sono state sequestrate dalle autorità per ulteriori accertamenti. La pistola è risultata essere clandestina e detenuta illegalmente. Entrambe le donne erano già note alle forze dell’ordine, ma non erano coinvolte in reati di tipo associativo.

Daniela Strazzullo, immediatamente soccorsa, è stata trasportata all’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove i medici hanno tentato il possibile per salvarla. Tuttavia, le sue condizioni erano gravissime fin dall’inizio. Nelle ore successive al ricovero è stata dichiarata la morte cerebrale e questa mattina è arrivata la conferma del decesso.

Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e per risalire all’origine dell’arma utilizzata. Gli investigatori stanno cercando di capire come Ilaria Capezzuto sia entrata in possesso della pistola e se ci siano altre persone coinvolte indirettamente nella vicenda.

Questo tragico caso ha scosso profondamente le comunità locali di Napoli e Volla, lasciando un senso di sgomento tra i residenti. La relazione tra le due donne era nota a chi le conosceva, ma nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo così drammatico.