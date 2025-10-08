“Dati chiarissimi”: il sondaggio presentato da Bruno Vespa mostra un lieve rialzo per PD e M5S

Il più recente sondaggio Noto, presentato nel programma Porta a Porta, mostra un panorama politico relativamente stabile, ma emergono movimenti interni che potrebbero anticipare mosse future in vista delle prossime scadenze elettorali.





Fratelli d’Italia si conferma saldamente in testa con il 30 %, valore invariato rispetto alla rilevazione del 23 settembre.

Il Partito Democratico registra un lieve incremento di mezzo punto, salendo al 22,5 %, rafforzandosi come principale forza di opposizione.

Anche il Movimento 5 Stelle mostra un modesto recupero (+0,5 %), attestandosi al 12,5 %, in una fase di parziale recupero dopo settimane di stasi.

Nel centro-destra, Forza Italia guadagna mezzo punto e raggiunge il 9 %, mentre la Lega perde lo 0,5 % e scende all’8,5 %.

Alleanza Verdi e Sinistra arretra di mezzo punto al 5,5 %.

Azione ottiene un +0,5 % e arriva al 3,5 %, mentre Italia Viva sale al 3 % (anch’essa +0,5 %).

Stabili risultano +Europa all’1 %, Noi Moderati all’1,5 % e l’Udc all’1,5 %.

La coalizione di centro-destra, con l’inclusione dell’Udc, si attesta al 50,5 %, in crescita di 1,5 punti.

Il campo largo del centro-sinistra sembra invece frenare, fermandosi al 44,5 % (–0,5 punti).

Infine, si nota un aumento degli astenuti e degli indecisi, che salgono complessivamente al 58 %, un segnale che conferma una disaffezione perdurante verso la politica attiva.

Pur senza scossoni immediati, il ventaglio degli elettori sembra muoversi con gradualità: il centro-destra appare rafforzato nei propri ranghi, mentre il centro-sinistra tenta di guadagnare margini, in un contesto segnato da elevata volatilità e crescente distanza tra cittadini e partiti.