Delia in lacrime a X Factor: “Per anni ho subito violenza psicologica, mi adattavo e soffrivo in silenzio”





Durante la semifinale di X Factor 2025, Delia ha condiviso un momento toccante della sua vita, prima di esibirsi con il brano “Sei bellissima” di Loredana Bertè. La giovane artista, allieva di Jake La Furia, ha scelto di rivelare una parte dolorosa della sua storia, spiegando come la canzone avesse un significato particolare per lei. Con la voce rotta dall’emozione, ha dichiarato: “Ho subito violenza psicologica per anni, mi accontentavo e subivo”. Questo racconto ha colpito profondamente il pubblico, che ha accolto la sua performance con una standing ovation.





Nella seconda manche della semifinale, Delia ha portato sul palco non solo la sua voce, ma anche il peso delle sue esperienze passate. Ha spiegato che il testo della canzone le ricorda una relazione squilibrata, in cui l’amore era caratterizzato da illusioni e umiliazioni quotidiane. “Sono ferite che, quando le guardi, non hanno ancora una cicatrice,” ha aggiunto, evidenziando quanto quelle esperienze continuino a influenzare la sua vita.

La sua esibizione ha suscitato una forte reazione nella X Factor Arena, dove il pubblico si è alzato in piedi per applaudire a lungo. Paola Iezzi, visibilmente commossa, ha commentato: “Hai emozionato tutti, ho ancora la pelle d’oca. Mi auguro che le persone ti ascoltino, perché hai tanto da dire e tanto da offrire come musicista”. Queste parole hanno confermato l’impatto emotivo della performance di Delia, che ha incassato l’applauso più significativo della sua esperienza nel programma.

Anche Jake La Furia, il suo mentore, ha espresso la sua soddisfazione per la crescita artistica e personale che Delia ha dimostrato nel corso del talent show. Ha fatto notare come la giovane artista sia riuscita a trasformare il suo dolore in musica, creando un legame autentico con il pubblico. Questo percorso di crescita è stato evidente non solo nella sua esibizione, ma anche nel modo in cui ha affrontato le sue esperienze passate.

La performance di Delia ha messo in luce l’importanza di affrontare tematiche delicate come la violenza psicologica, un argomento spesso trascurato ma di fondamentale importanza. La sua scelta di condividere la propria storia ha aperto un dialogo su esperienze simili che molte persone possono vivere in silenzio. La musica, in questo contesto, diventa uno strumento di liberazione e di espressione, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Il pubblico, colpito dalla sincerità e dalla vulnerabilità di Delia, ha dimostrato che l’arte può essere un potente veicolo di comunicazione e di comprensione. La standing ovation ricevuta non è stata solo un riconoscimento delle sue capacità vocali, ma anche un tributo alla sua forza e al suo coraggio nel raccontare la propria verità.

In un momento in cui la musica e la televisione possono influenzare e ispirare, Delia ha saputo utilizzare la sua piattaforma per sensibilizzare su temi importanti e per incoraggiare altri a non rimanere in silenzio. La sua esibizione è stata un chiaro esempio di come l’arte possa contribuire a un cambiamento sociale, creando consapevolezza su questioni che riguardano la vita di molte persone.



