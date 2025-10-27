Diego Abatantuono commosso per Mauro Di Francesco: “Ho capito dalla telefonata di sua moglie, la sua morte mi ha colpito come una bastonata”





A poche ore dalla notizia della morte di Mauro Di Francesco, l’attore Diego Abatantuono ha espresso il suo profondo dolore durante un’intervista a Domenica In, condotta da Mara Venier. La relazione tra i due artisti si è sviluppata nel corso di cinquantacinque anni, iniziata quando Abatantuono aveva solo 15 anni e lavorava al Derby. In questo contesto, Abatantuono ha voluto omaggiare l’amico e collega, sottolineando l’importanza della loro amicizia e le numerose esperienze artistiche condivise. Tra queste, spicca il lavoro insieme sul set del film “Attila”, una scelta che Di Francesco aveva sempre considerato significativa, preferendola a “Sapore di mare”.





Riflettendo sulla personalità di Mauro, Abatantuono ha dichiarato: “Ogni volta che Mauro era presente, non stavi mai del tutto tranquillo… quando c’era lui poteva succedere di tutto”. Questa affermazione evidenzia non solo la vivacità del carattere di Di Francesco, ma anche il legame speciale che univa i due attori, un rapporto che andava oltre il semplice collegamento professionale.

La notizia della scomparsa di Mauro Di Francesco è giunta in modo inaspettato. Abatantuono ha raccontato il momento in cui ha ricevuto la telefonata dalla moglie di Di Francesco: “La prima telefonata che ha fatto la moglie di Mauro è stata a me. Appena ho visto il numero e il suo nome ho pensato che fosse successo qualcosa, è stata una bastonata”. Queste parole esprimono il dolore e lo shock che ha provato nel ricevere una notizia così devastante.

Inoltre, Abatantuono ha voluto sottolineare come Di Francesco stesse attraversando un periodo positivo. Dopo aver superato un intervento chirurgico e affrontato problemi di salute in passato, Mauro era entusiasta per la nuova gestione di un teatro: “Era tutto gasato, entusiasta perché gli avevano dato la gestione di un teatrino”. Tuttavia, ha continuato, “poi succedono le cose più impensate”, evidenziando l’imprevedibilità della vita e la fragilità delle situazioni.

Il legame tra Abatantuono e Di Francesco era profondo e radicato in anni di collaborazione e amicizia. Abatantuono ha descritto il loro rapporto come quello di “amici di una vita”, caratterizzato da ricordi condivisi e momenti significativi che hanno contribuito a plasmare le loro carriere e le loro personalità. La perdita di Mauro ha lasciato un vuoto incolmabile, e l’attore ha mostrato sia stupore sia tristezza per un evento così inaspettato. La presenza di Di Francesco era sempre sinonimo di vivacità e sorprese, un aspetto che ha reso la loro amicizia ancora più speciale.

La morte di Mauro Di Francesco ha suscitato una forte commozione nel mondo dello spettacolo, dove molti colleghi e amici stanno esprimendo il loro cordoglio. La sua carriera è stata segnata da numerosi successi e dalla capacità di portare gioia e divertimento a chi lo circondava. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita non solo per il suo entourage, ma anche per il pubblico che ha avuto il piacere di apprezzare il suo talento.



