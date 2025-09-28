Discussione con adolescenti finisce in tragedia: donna li investe in auto a Livorno, 17enne in gravi condizioni





Nella notte tra sabato e domenica, 28 settembre, un grave incidente si è verificato nei pressi di una discoteca in via Provinciale Pisana, a Livorno. Una donna, dopo aver avuto una lite con un gruppo di adolescenti, ha investito quattro di loro con la sua auto. Tra le vittime, una ragazza di 17 anni ha riportato ferite gravi e necessiterà di un intervento chirurgico.





L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando la donna, a seguito di un acceso confronto con un gruppo di amici di età compresa tra i 16 e i 18 anni, si è avvicinata alla sua vettura e, poco dopo, ha travolto i ragazzi che si trovavano all’esterno del locale. Secondo le prime ricostruzioni, la lite è scoppiata per motivi ancora da chiarire, ma ha portato a conseguenze drammatiche.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente dopo l’incidente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno fornito assistenza a tutti i coinvolti. La maggior parte degli adolescenti ha riportato solo ferite lievi, ma la giovane di 17 anni ha subito un grave trauma alla gamba ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Livorno, dove i medici hanno confermato la necessità di un’operazione. Fortunatamente, dopo le valutazioni cliniche, è stato escluso il pericolo di vita per la ragazza.

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse volanti della polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli agenti stanno cercando di stabilire se l’investimento sia stato un gesto volontario o accidentale. Secondo quanto emerso, la lite tra la donna e il gruppo di adolescenti è stata il preludio a un gesto che ha avuto conseguenze tragiche.

Durante l’interrogatorio, la donna è stata fermata dalla polizia per fornire la sua versione dei fatti. Le autorità stanno esaminando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver registrato l’incidente. Questo materiale sarà fondamentale per chiarire se la donna abbia investito il gruppo deliberatamente, in seguito alla lite, o se sia stata una conseguenza della sua fuga.

La comunità di Livorno è scossa da questo episodio di violenza stradale, che mette in luce le conseguenze potenzialmente devastanti di conflitti apparentemente banali. La polizia ha già iniziato a raccogliere testimonianze da parte di eventuali testimoni presenti al momento dell’incidente, al fine di ottenere un quadro più completo della situazione.

Il caso ha suscitato preoccupazione tra i residenti della città, che si interrogano sulla sicurezza nelle aree frequentate da giovani, specialmente durante le ore notturne. L’incidente rappresenta un monito sulla necessità di una maggiore vigilanza e di interventi efficaci per prevenire episodi simili in futuro.

Le indagini proseguono, e gli agenti di polizia stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto. La priorità rimane quella di garantire giustizia per le vittime e di accertare le responsabilità della donna alla guida dell’auto. La situazione è ancora in evoluzione, e ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.



