Dolore per Andrea Delogu per la perdita del fratello: i messaggi di sostegno in Rai, Milly Carlucci oggi a La vita in diretta





Il mondo della televisione si unisce al cordoglio di Andrea Delogu e della sua famiglia in seguito alla prematura scomparsa di Evan Delogu, avvenuta a soli 18 anni in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, Evan era in sella alla sua motocicletta quando ha perso il controllo, schiantandosi contro un palo della luce. L’impatto è stato fatale e il giovane è deceduto sul colpo. In queste ore difficili, il padre di Evan, Walter, ha rotto il silenzio pubblicando diversi post su Facebook in memoria del figlio. La notizia ha suscitato una grande ondata di affetto da parte di colleghi e amici di Andrea, che hanno espresso le loro condoglianze attraverso i social e in diretta televisiva.





Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, ha annunciato che oggi, giovedì 30 ottobre, esprimerà la sua vicinanza a Andrea Delogu durante un collegamento con Alberto Matano a La vita in diretta. Altri membri del cast di Ballando con le stelle hanno aggiornato i loro profili social per dedicare pensieri affettuosi alla collega. Barbara D’Urso ha scritto in una story: “Non ci sono parole, solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo, Andrea”. Rossella Erra ha aggiunto: “Accanto a te con le preghiere, con il pensiero, con il mio affetto per te. Mia cara Andrea”. Anche Fabio Fognini ha pubblicato un messaggio di supporto: “A volte bisogna spegnere tutto e rimanere in silenzio. Andrea, io e Giada ti siamo vicini”, insieme a un messaggio simile di Filippo Magnini.

Alcune conduttrici televisive, tra cui Antonella Clerici ed Eleonora Daniele, hanno aperto i loro programmi odierni con un pensiero dedicato a Andrea Delogu. Antonella Clerici, entrando in studio a È sempre Mezzogiorno, ha dichiarato: “Apro la puntata mandando un grande abbraccio da parte mia e di tutti noi alla mia amica e collega Andrea Delogu che, come avrete sentito o letto, ha perso suo fratello giovanissimo a soli 18 anni per un incidente stradale, così all’improvviso. Le mandiamo un abbraccio. Anche voi a casa che le volete bene, fa la conduttrice da tanti anni, è una ragazza speciale, stiamole vicino mandandole tutto il nostro affetto. Un abbraccio forte ad Andrea e alla sua famiglia”.

Anche Eleonora Daniele ha voluto rivolgere un pensiero a Andrea, esprimendo “le condoglianze di tutti quanti noi, della nostra redazione di Storie Italiane con grande vicinanza e affetto”. Altri noti volti del panorama televisivo, come Salvo Sottile e Alba Parietti, hanno aggiornato i loro profili social con messaggi di solidarietà per la collega.

La tragica scomparsa di Evan Delogu ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche l’intero mondo dello spettacolo, che si è mobilitato per offrire supporto a Andrea in questo momento difficile. La giovane conduttrice, nota per il suo lavoro e la sua professionalità, sta affrontando una delle prove più dure della sua vita. La comunità televisiva si è dimostrata unita nel sostegno a Andrea, sottolineando quanto sia importante la solidarietà in momenti di grande dolore.

L’incidente ha suscitato una forte emozione tra i fan e i colleghi di Andrea, che hanno condiviso ricordi e parole affettuose in memoria di Evan. La perdita di un giovane così promettente ha messo in evidenza l’importanza di stare vicini a chi soffre e di offrire sostegno a chi si trova ad affrontare una tragedia personale.



