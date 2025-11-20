Donald Trump scherza: “Il sindaco comunista di New York mi ha chiesto di essere ricevuto” – E lui accetta





Il sindaco appena eletto di New York, Zohran Mamdani, ha chiesto di incontrare Donald Trump. E Trump, senza perdere tempo, lo ha annunciato subito su Truth Social: “Il sindaco comunista di New York City ha chiesto un incontro. Abbiamo concordato che si farà nello Studio Ovale venerdì 21 novembre.”





Non è solo una formalità. Secondo la portavoce di Mamdani, Dora Pekec, il nuovo sindaco vuole parlare chiaro con Trump: sicurezza pubblica, sicurezza economica, e soprattutto quel programma di accessibilità economica che ha spinto oltre un milione di newyorkesi a votare per lui due settimane fa. La città, insomma, vuole risposte concrete.

Il faccia a faccia si terrà alla Casa Bianca, domani. Trump lo ha ribadito senza troppi giri di parole: appuntamento nello Studio Ovale. Sarà un incontro diretto, in cui i temi caldi – gestione della sicurezza e difficoltà economiche dei newyorkesi – finiranno subito sul tavolo.

Negli ultimi giorni Trump aveva già lasciato intendere che qualcosa bolliva in pentola: “Il sindaco di New York vorrebbe incontrarci. Troveremo una soluzione,” aveva detto ai giornalisti. La Casa Bianca aveva confermato i contatti, anche se la data non era ancora fissata. Ma ora è tutto deciso. “Vogliamo il meglio per New York,” ha assicurato Trump. E domani, finalmente, se ne parlerà faccia a faccia.



