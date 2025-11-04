Donna accoltellata a Milano, emerge un dettaglio shock sull’arrestato: era libero dopo aver ferito altre tre persone senza motivo





Un 59enne, originario di Bergamo, è stato arrestato dopo aver accoltellato Anna Laura Valsecchi questa mattina in piazza Gae Aulenti a Milano. L’aggressore ha sorpreso la sua vittima, colpendola alle spalle con un coltello da cucina di 30 centimetri. La donna è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico. Attualmente, si trova in rianimazione, ma secondo le ultime notizie, non sarebbe in imminente pericolo di vita, nonostante le coltellate abbiano raggiunto un polmone e la milza.





Le forze dell’ordine hanno rintracciato l’aggressore in un albergo di Milano, dove è stato trovato in possesso di abiti corrispondenti a quelli indossati durante l’aggressione. Da una prima analisi, non sono emerse connessioni tra Valsecchi e il suo aggressore, che risulta avere un passato criminale, essendo stato coinvolto in un episodio simile nel 2015. In quell’occasione, un pensionato fu accoltellato mentre era seduto su una panchina in un bar di Villa di Serio. Il giorno successivo, un’altra donna di 82 anni fu colpita all’addome mentre attendeva l’apertura di un bar nel centro della stessa località.

La sequenza di aggressioni non si è fermata qui: dodici ore dopo, un ottantenne che si trovava nel parco di Montecchio, ad Alzano Lombardo, si presentò alla bibliotecaria dicendo di sentire un dolore alla schiena. Si scoprì che aveva un coltello piantato nella schiena, ma fortunatamente il colpo non aveva intaccato il polmone. Questi episodi hanno sollevato preoccupazioni nella comunità locale e hanno portato a un’intensificazione delle indagini.

Dopo la diffusione di un video dell’aggressione a Anna Laura Valsecchi, i carabinieri, sotto la direzione della Procura di Milano, hanno ricevuto segnalazioni che hanno facilitato l’identificazione del sospettato, Vincenzo Lanni. Una donna ha riconosciuto il suo fratello gemello nelle immagini fornite dalle autorità. Questo riconoscimento ha avviato una serie di ricerche che, grazie alla tecnica del ‘positioning’, hanno portato al rintracciamento dell’uomo in un albergo della città.

Lanni era ospite dell’albergo da alcuni giorni, dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero nel varesotto. Le indagini sono in corso e il sospettato sarà interrogato dal pubblico ministero Cristina Ria, che sta seguendo il caso. La gravità della situazione ha attirato l’attenzione dei media e della comunità, sottolineando la necessità di affrontare la violenza e le problematiche legate alla sicurezza pubblica.

Le autorità stanno esaminando attentamente il profilo di Lanni, considerando il suo passato e i precedenti di violenza. L’episodio ha suscitato una forte reazione tra i cittadini, che si chiedono come sia possibile che tali aggressioni possano ripetersi. Le indagini proseguono con l’obiettivo di chiarire tutti i dettagli e assicurare che giustizia venga fatta per Anna Laura Valsecchi e per le altre vittime di violenza.



