Donna britannica ritrovata dopo essere rimasta alla deriva in mare per quattro giorni

Dopo aver trascorso quattro giorni alla deriva nel Mar Mediterraneo, una donna britannica scomparsa dopo aver noleggiato una barca in Spagna è stata ritrovata viva.





La 39enne non aveva restituito il motoscafo di 15 piedi che aveva preso a noleggio presso il porto di La Savina, a Formentera, nella serata di mercoledì. Da quel momento, era stata avviata un’importante operazione di ricerca e salvataggio.

Preoccupati per la sua scomparsa, gli amici avevano avvertito le autorità dopo che la donna, residente alle Isole Baleari, non era più tornata dall’escursione in mare.

Nel pomeriggio di ieri, 22 giugno, intorno alle 17:00, un’imbarcazione che navigava tra Ibiza e Valencia ha avvistato la donna alla deriva nel Mediterraneo.

Secondo quanto riportato, la donna è stata immediatamente trasferita in un ospedale di Valencia.

Nella mattinata di oggi, 23 giugno, non era ancora chiaro il suo stato di salute.

La Guardia Civil ha confermato che la donna è stata ritrovata viva, ma al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale.

La Guardia Costiera ha recuperato la barca noleggiata dalla donna, una Quicksilver 475 Axess con motore fuoribordo Mercury, e l’ha riportata a Ibiza.

Quando si è diffusa la notizia della sua scomparsa, la donna è stata identificata dai residenti locali come Mary Gavin.

Le ricerche hanno coinvolto l’impiego di motovedette e elicotteri della Guardia Costiera spagnola, elicotteri della Guardia Civil e sub della polizia.

Questa mattina, un portavoce della Guardia Civil ha dichiarato:

«La cittadina britannica scomparsa dopo aver noleggiato una barca a Formentera martedì mattina è stata ritrovata viva.»

La forza di polizia aveva riferito venerdì:

«La donna scomparsa è una cittadina britannica di 39 anni che aveva noleggiato la barca nel porto di La Savina, a Formentera, martedì mattina.»

«Avrebbe dovuto restituire l’imbarcazione intorno alle 18:00 di mercoledì. Quando non è rientrata, i suoi amici si sono allarmati e hanno dato l’allarme.»

«Dal momento della segnalazione, nella serata di mercoledì, è stata avviata un’operazione di ricerca che è proseguita per tutta la giornata di ieri.»

«Non era ancora stata ritrovata, né era stato localizzato il natante.»

«L’unità di polizia giudiziaria della Guardia Civil ha avviato un’indagine sulla scomparsa della donna, ma già ieri sono stati mobilitati due mezzi della nostra Unità Marittima, insieme a un’imbarcazione del GEAS, il gruppo specializzato in operazioni subacquee.»

«Gli agenti dell’Unità Marittima hanno effettuato le ricerche a bordo di motovedette, mentre i GEAS sono specialisti nelle immersioni.»