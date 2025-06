Donna di 38 anni precipita tre metri in casa a Milano: pavimento cede al mattino

Un cedimento improvviso del pavimento domestico a Milano fa precipitare una 38enne da un’altezza di circa tre metri.





In un’abitazione di via Catone, nei pressi di viale Jenner a Milano, è avvenuto questa mattina, lunedì 16 giugno, un episodio inatteso che ha provocato il crollo del pavimento di un appartamento al primo piano. La vittima, una donna di 38 anni, ha perso l’equilibrio non appena una porzione del pavimento ha ceduto, facendola precipitare fino al piano terra, compiendo un volo di circa tre metri .

L’incidente si è verificato intorno alle 8.30. La donna, sempre cosciente, ha immediatamente lanciato l’allarme al 112. In breve sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118, i quali hanno estratto la persona dalle macerie e l’hanno trasportata in ospedale in “codice verde”. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni appaiono buone e senza traumi gravi . I vigili del fuoco hanno anche verificato la zona circostante, concludendo che altre persone non erano coinvolte nel crollo .

Le forze dell’ordine, composte dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale, hanno messo in sicurezza l’area e avviato accertamenti tecnici e strutturali. In corso ci sono controlli per individuare l’origine del cedimento: le ipotesi principali al vaglio riguardano incuria, usura o possibili difetti di costruzione .

Le autorità competenti hanno predisposto verifiche dettagliate sull’immobile, con l’obiettivo di stabilire eventuali responsabilità e prevenire simili incidenti futuri. Nel frattempo, i residenti della zona sono stati informati e alcune aree dell’edificio sono state temporaneamente interdetta fino a nuovo controllo .

Questa mattina la cittadina di Milano, in zona viale Jenner, è stata teatro di un incidente domestico che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. La dinamica ricostruita finora evidenzia un cedimento improvviso del solaio, provocando la caduta della donna dal primo piano al piano terra. Un volo, fortunatamente terminato senza lesioni gravi, che ha messo in evidenza difetti strutturali potenziali dell’abitazione .

L’intervento immediato di vigili del fuoco e soccorritori del 118 è stato cruciale. La tempestività ha permesso di estrarre la 38enne in sicurezza e di accompagnarla al Pronto Soccorso del Fatebenefratelli. Le operazioni di recupero si sono svolte con la donna cosciente, rassicurando i soccorritori sulla sua stabilità generale .

Ora l’attenzione si concentra sulle indagini strutturali. La causa del cedimento potrebbe risiedere nella vetustà dell’edificio, nel mancato rispetto delle tempistiche di manutenzione o in errori progettuali. L’attività di Polizia e vigili del fuoco punta a chiarire l’origine e a valutare responsabilità, per eventuali azioni legali o interventi di messa in sicurezza più ampi