Donna lascia il padre sulla sedia a rotelle per strada promettendo di tornare presto e ritorna 12 anni dopo

Oliver parcheggiò l’auto e osservò la fila di ristoranti lungo la strada affollata del Montana. Era pronto per mangiare, ma qualcosa lo tratteneva dal varcare la soglia di uno di essi.





Un uomo su una sedia a rotelle era seduto vicino, guardando le auto che passavano con un’espressione triste. Sembrava trasandato e la tristezza nei suoi occhi era inconfondibile.

“Salve, signore,” lo salutò Oliver. “Ha fame?”

L’uomo sollevò lo sguardo. “Sì, ma sto aspettando mia figlia. Dovrebbe arrivare presto.”

Mentre Oliver mangiava il suo pasto, i suoi pensieri continuavano a tornare all’uomo fuori. Qualcosa non gli sembrava giusto. Sua figlia stava davvero arrivando? Non riusciva a togliersi quella sensazione e decise di chiedere in giro al ristorante.

Una gentile cameriera, quella che lo aveva servito poco prima, rispose alle sue domande.

“Si chiama Mr. Perkins. Lavoro qui da 15 anni, e lui aspetta sua figlia a quell’angolo da 12 anni.”

Proseguì, spiegando: “Ricordo il giorno in cui arrivò. Una donna lo aiutò a scendere dalla macchina e a mettersi sulla sedia a rotelle. Pensavo che venissero a mangiare, ma lei risalì in macchina e se ne andò. Non tornò mai. Mr. Perkins dice sempre che sua figlia aveva qualcosa da fare e che sarebbe tornata presto.”

Oliver rimase sbalordito. Non poteva semplicemente andarsene senza fare nulla. Prima di partire, si avvicinò di nuovo a Mr. Perkins e scattò una foto di lui, spinto da un irresistibile desiderio di fare qualcosa.

Quella notte, mentre si trovava nella sua camera d’albergo, non riusciva a smettere di pensare all’uomo. La sua storia era straziante e, anche se sapere che alcune persone si preoccupavano lo confortava, Oliver sentiva il bisogno di agire.

Prese il suo computer portatile, aprì Facebook e condivise la storia di Mr. Perkins insieme alla sua foto, sperando che la comunità online potesse aiutare.

Al mattino, il suo post era diventato virale, con migliaia di condivisioni. La sua casella di posta si riempì di messaggi—alcuni da persone che avevano visto Mr. Perkins prima, altri che affermavano di conoscerlo. Ma un messaggio in particolare attirò la sua attenzione.

Ciao, Oliver!

Sono Richard Feinberg e credo che quell’uomo sia mio suocero. Anni fa, mia moglie, Fiona, lasciò suo padre da qualche parte per tornare a casa perché aveva dimenticato il portafoglio.

Subì un terribile incidente d’auto e perse tutta la memoria. Da allora sta cercando di recuperarla lentamente, ma la posizione di suo padre non è mai stata chiara. Non ha aiutato il fatto che ci siamo trasferiti dal Montana al Nevada dopo il matrimonio.

Abbiamo cercato di trovarlo, ma non sapevamo da dove iniziare. Fiona è andata da diversi terapeuti negli anni, cercando di recuperare la memoria, ma nulla ha funzionato. Ora, però, il tuo post ha messo fine alla nostra ricerca. Grazie! Grazie di cuore!

Arriveremo tra qualche ora. Spero di incontrarti insieme a mia moglie. Grazie ancora!

“PAPÀ!”

Una donna saltò fuori da una macchina, attraversando la strada con una corsa frenetica verso Mr. Perkins.

I suoi occhi si illuminarono e un sorriso si diffuse sul suo volto. “Tesoro!” gridò, alzandosi quasi dalla sedia a rotelle prima che lei lo raggiungesse e lo abbracciasse emozionata. Entrambi piansero, finalmente riuniti.

Oliver guardò mentre Richard, che stava vicino, gli diede una pacca sulla spalla. “Grazie,” disse, con la voce rotta dall’emozione.

Aiutarono Mr. Perkins a salire in macchina, pronti a portarlo a casa, in Nevada. Oliver si assicurò che la cameriera fornisse loro i dettagli del contatto della casa di riposo, in modo che potessero sistemare tutto correttamente.

Finalmente, Mr. Perkins aveva un lieto fine. Oliver non poteva fare a meno di augurarsi che ogni famiglia persa potesse ritrovare la propria.