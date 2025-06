Donna si salva dalla tragedia per pochi minuti dopo aver perso il volo Air India: la sua storia da brividi

Una studentessa universitaria ha mancato di poco il suo volo, un fatto che, col senno di poi, si è rivelato una vera benedizione: è arrivata infatti solo pochi minuti dopo l’inizio dell’imbarco.





Il volo Air India 171 (AI171) era previsto per trasportare 242 passeggeri, tra cui Bhoomi Chauhan, quando è decollato dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad il 12 giugno, diretto a Londra Gatwick. Il Boeing 787 Dreamliner è precipitato pochi minuti dopo il decollo, causando la morte di centinaia di persone a terra e quasi tutti i passeggeri a bordo.

Bhoomi Chauhan, 28 anni, studentessa a Bristol, si è salvata per un soffio dopo essere rimasta bloccata nel traffico mentre si recava in aeroporto.

Chauhan era irritata, poiché la compagnia aerea aveva già chiuso il check-in quando lei è arrivata, meno di un’ora prima della partenza prevista. Quello che in quel momento le era sembrato un incubo di viaggio si è poi rivelato un evento fortunato che le ha salvato la vita.

“Ho perso il volo per pochi minuti a causa del traffico”

“Ero arrabbiata [dopo essere stata respinta all’imbarco] e stavo uscendo dall’aeroporto quando ho saputo che l’aereo era precipitato,” ha raccontato Bhoomi Chauhan.

La sua auto era rimasta bloccata nel traffico mentre attraversava il centro città. Chauhan stava viaggiando da Ankleshwar, circa 200 chilometri a sud di Ahmedabad. È arrivata in aeroporto dieci minuti dopo l’orario previsto per l’inizio dell’imbarco, alle 12:20 ora locale.

Aveva già il biglietto per il posto 36G in classe economica e aveva effettuato il check-in online, ma non le è stato permesso di completare la procedura in aeroporto.

Chauhan ha ricordato di aver implorato il personale della compagnia aerea di lasciarla salire a bordo, dicendo che poteva essere l’ultima passeggera, visto che era in ritardo solo di dieci minuti. Tuttavia, non le è stato concesso di imbarcarsi.

“Eravamo molto arrabbiati con il nostro autista e abbiamo lasciato l’aeroporto frustrati. Ero molto delusa,” ha raccontato. Chauhan, che si trovava in India occidentale per una vacanza, stava tornando a casa nel Regno Unito, dove vive con il marito e sta conseguendo una laurea in amministrazione aziendale.

“Quando ho perso il volo, ero abbattuta. Continuavo a pensare: ‘Se fossi partita un po’ prima, sarei salita su quell’aereo’,” ha aggiunto.

Dopo essere stata respinta in aeroporto, Chauhan e i suoi compagni si sono fermati a prendere un tè nelle vicinanze. Mentre discutevano con il loro agente di viaggio su come ottenere un rimborso per il biglietto perso, hanno appreso per la prima volta della tragedia.

La consapevolezza di ciò che aveva appena evitato l’ha colpita profondamente. “Per me è stato un vero miracolo,” ha dichiarato. L’AI171 era decollato poco dopo le 13:30 ora locale e, nel giro di cinque minuti, era precipitato, lasciando dietro di sé una scia di devastazione.

Il disastro del volo AI171

Giovedì alle 13:30, il volo AI171 per Gatwick è decollato come previsto, ma ha subito mostrato problemi in fase di salita e si è schiantato circa 30 secondi dopo il decollo. Nell’impatto sono morti tutti i 12 membri dell’equipaggio e 241 passeggeri, quando l’aereo ha colpito una zona residenziale.

Si contano almeno otto vittime anche a terra. Tra i passeggeri c’erano cittadini indiani, britannici, portoghesi e canadesi. Vishwashkumar Ramesh, cittadino britannico, è stato uno dei pochi sopravvissuti e ha ricevuto cure in ospedale.

Vishwashkumar era seduto al posto 11A sull’aereo ed è sopravvissuto all’incidente. I video lo mostrano mentre si allontana a piedi dal luogo dello schianto.

Vishwash, che vive a Londra da vent’anni con moglie e figlio, ha raccontato cosa è accaduto nei secondi successivi al decollo, mentre era ricoverato al Civil Hospital di Asarwa.

“Trenta secondi dopo il decollo, si è sentito un forte rumore e poi l’aereo si è schiantato. È successo tutto così in fretta,” ha riferito al quotidiano Hindustan Times. Il giornale ha anche pubblicato il suo biglietto aereo.

Era in India per una breve visita e stava tornando nel Regno Unito con il fratello Ajay, di 45 anni. I due erano seduti in file diverse. Vishwash ha dichiarato: “Siamo stati a Diu. Lui viaggiava con me e ora non riesco più a trovarlo. Vi prego, aiutatemi a cercarlo.”

Secondo le testimonianze, Vishwash ha riportato ferite ai piedi, agli occhi e al torace. Ha raccontato che, dopo aver ripreso conoscenza, si è alzato in piedi, terrorizzato dalla catastrofe intorno a lui, e ha corso tra le macerie finché qualcuno non lo ha aiutato a salire su un’ambulanza.

Un video condiviso da India Today NE lo mostra mentre si allontana dai rottami e si dirige verso un’ambulanza, zoppicando leggermente e parlando con le persone intorno a lui, mentre si sentono le grida di altri testimoni.

Secondo il New York Times, Vishwash ha chiamato la sua famiglia in Gran Bretagna subito dopo essere uscito dalle macerie.

Il fratello minore, Nayan Ramesh, 27 anni, ha raccontato al giornale che Vishwash ha fatto una videochiamata al padre direttamente dal luogo dello schianto. Nayan ha riferito le parole del fratello: “Il nostro aereo si è schiantato. Non ho idea di come sia riuscito a uscire.”

Nayan ha aggiunto che Vishwash non riusciva a trovare Ajay né altri passeggeri, ed era completamente sotto shock. “Non so come sono ancora vivo,” ha detto Vishwash.

Nella casa della famiglia Ramesh a Leicester, in Inghilterra, il dolore era palpabile. Mentre i familiari si confortavano a vicenda all’interno, fuori si raccoglievano amici e conoscenti in silenzio.

Vishwash era apparentemente confuso e presentava diverse ferite, ma il dottor Dhaval Gameti, che lo ha visitato in India, ha dichiarato che non era più in pericolo di vita.

Secondo Nayan, la famiglia ha poi parlato con Vishwash in ospedale, dove il personale gli ha consigliato riposo assoluto e ha temporaneamente spento il suo telefono per favorire la riabilitazione.

Ulteriori dettagli sono emersi tramite CNN, con testimonianze di altri familiari e del personale medico. Il cugino di Vishwash, Ajay Valgi, ha dichiarato ai giornalisti a Leicester che Ramesh aveva detto di stare “bene”, ma la famiglia era sconvolta per la perdita del fratello e degli altri passeggeri.

Il dottor Rajnish Patel, responsabile della chirurgia presso il Civil Hospital di Ahmedabad, ha dichiarato a CNN che Vishwash era in condizioni stabili: “Ha un po’ di sangue nelle immagini, ma non è gravemente ferito. È molto tranquillo e sotto stretta osservazione, nessun problema,” aggiungendo che potrebbe essere dimesso entro pochi giorni.

Anche il Ministro dell’Interno indiano, Amit Shah, ha fatto visita a Vishwash Kumar Ramesh, unico sopravvissuto, in ospedale ad Ahmedabad.

David Soucie, ex ispettore della Federal Aviation Administration statunitense e commentatore per la CNN, ha analizzato l’incidente, sottolineando come fosse estremamente improbabile che qualcuno sopravvivesse nella zona sopra l’ala sinistra, dove si trovava il posto 11A di Vishwash, poiché quella parte della fusoliera è progettata per assorbire gran parte dell’impatto in caso di schianto.

Shivani Raja, parlamentare di Leicester East, ha definito la sopravvivenza di Vishwash “un vero miracolo”. Ha aggiunto di aver contattato la famiglia, ma di aver scelto di rispettare la loro privacy.