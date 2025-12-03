Donna trovata senza vita a 50 anni: massacrata di botte. Il marito è scomparso, assente dal lavoro





Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Una donna di circa cinquanta anni, di origini macedoni, è stata trovata morta all’interno di un’abitazione locale. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata aggredita e picchiata a morte dal marito, il quale risulta attualmente irreperibile e non si è presentato al lavoro questa mattina.





L’uomo, anch’egli di origine macedone, era tornato a vivere con la moglie dopo un periodo di separazione. Le circostanze che hanno portato alla sua morte sono ancora in fase di indagine, ma le forze dell’ordine stanno esaminando attentamente la dinamica degli eventi che hanno preceduto il decesso della donna. Gli agenti hanno avviato ricerche per rintracciare il marito, il quale, secondo quanto riferito, potrebbe aver lasciato la zona dopo l’incidente.



