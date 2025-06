Donna trovata senza vita in un’auto in via Valtellina a Milano. Il corpo, privo di segni di violenza, è stato scoperto da due passanti. Indagini in corso

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nella serata di domenica 29 giugno in un’auto parcheggiata in via Valtellina, nel quartiere Isola di Milano. La scoperta è avvenuta intorno alle 21:30 grazie a due passanti, che hanno immediatamente chiesto aiuto al figlio del titolare di un’autofficina vicina, il quale ha contattato la polizia.





Secondo quanto riferito dal titolare dell’officina a Fanpage.it, l’auto, con targa romena, era parcheggiata nello stesso luogo da anni. “Fino a qualche tempo fa ci dormiva un uomo, ma ultimamente non lo avevo più visto”, ha dichiarato. La donna, che si presume avesse tra i 35 e i 40 anni, è stata trovata sdraiata sui sedili posteriori del veicolo, con le portiere chiuse ma non bloccate. Al momento del ritrovamento, la vittima era priva di indumenti dalla vita in giù e presentava della bava alla bocca.

Le autorità intervenute sul posto, tra cui la polizia di Milano, la Squadra Mobile della Questura e la polizia scientifica, hanno effettuato i primi rilievi per cercare di chiarire le circostanze del decesso. Non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo della donna, ma è stata comunque disposta un’autopsia per determinare le cause esatte della morte.

Il titolare dell’officina ha raccontato che il figlio lo ha avvisato della situazione e che è rimasto sul posto fino alle 2:30 di notte mentre gli agenti eseguivano i rilievi: “Ieri sera sono stato allertato da mio figlio. Mi ha detto di aver chiamato la polizia per il ritrovamento della donna dentro la macchina. Sono stato qui sino alle 2:30 di notte mentre i poliziotti effettuavano i rilievi”.

La donna, la cui identità rimane sconosciuta, sarebbe una persona senza fissa dimora. L’ipotesi degli inquirenti è che la vittima conoscesse il proprietario dell’auto o che si fosse introdotta nel veicolo per trovare riparo, approfittando del fatto che fosse aperto.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita della donna e di risalire alla sua identità. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha potuto solo constatare il decesso.

Gli inquirenti stanno vagliando diverse piste per comprendere cosa sia accaduto. L’assenza di segni di violenza sul corpo potrebbe far pensare a un malore improvviso o a cause naturali, ma non si escludono altre possibilità fino al completamento delle indagini e dell’esame autoptico.