“Dopo 40 anni di letto insieme lo saprei se fosse gay”: Carmen Russo replica e mette a tacere le voci su Enzo Paolo Turchi

La showgirl Carmen Russo ha deciso di affrontare direttamente le voci che circolano riguardo alla presunta omosessualità di suo marito, Enzo Paolo Turchi. Durante un’intervista nel programma “Storie di donne al bivio”, condotto da Monica Setta, Russo ha espresso la sua posizione in modo chiaro e deciso, smentendo categoricamente le insinuazioni che si sono diffuse nel tempo.





Carmen Russo ha affermato: “Mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay”, sottolineando la sua sicurezza dopo oltre 40 anni di matrimonio. Ha aggiunto, con un tono di fermezza: “Se lo fosse stato me ne sarei accorta in oltre 40 anni di matrimonio”. La showgirl ha cercato di chiarire l’origine di queste dicerie, che a suo avviso sarebbero emerse durante la partecipazione di Turchi al Grande Fratello. Secondo Russo, tutto è iniziato da una frase pronunciata da Zeudi Di Palma nel reality, che è stata successivamente chiarita e smentita, ma che ha dato il via a una serie di pettegolezzi: “Il mondo del web è terribile e ogni voce diventa realtà”.

Nonostante le voci infondate, Carmen Russo ha ribadito la solidità del suo legame con Enzo Paolo Turchi, affermando: “Io ed Enzo Paolo stiamo insieme da una vita e ci amiamo come il primo giorno”. Questa dichiarazione non solo evidenzia la durata della loro relazione, ma anche la forza del loro amore, che ha saputo resistere alle pressioni esterne e alle maldicenze.

L’intervista, che andrà in onda sabato 12 aprile su Rai 2, ha toccato anche altri aspetti della vita professionale di Russo. La showgirl ha parlato della sua partecipazione al programma di Carlo Conti, “Ne vedremo delle belle”, che si concluderà proprio quel giorno. Ha espresso il suo impegno nel programma e ha dichiarato: “Mi sono impegnata e anche se i giudici sono stati un po’ cattivelli so di aver fatto bene”. La sua speranza è quella di vincere la competizione, dimostrando così il suo valore artistico.

In aggiunta, Carmen Russo ha rivelato di essere aperta a nuove sfide nel mondo dei reality show. Nonostante abbia già partecipato a ben tre edizioni dell’Isola dei Famosi, non esclude un possibile ritorno: “Se mi chiamassero ci penserei perché io amo L’Isola che ho fatto ben 3 volte”. Questo dimostra la sua voglia di mettersi in gioco e di continuare a far parte del panorama televisivo.

La questione delle voci sulla presunta omosessualità di Enzo Paolo Turchi ha sollevato un dibattito più ampio sui temi della privacy e del rispetto nelle relazioni. Carmen Russo ha voluto utilizzare questa occasione per difendere non solo suo marito, ma anche il diritto alla riservatezza che ogni coppia merita. Le sue parole cercano di mettere un freno a un fenomeno che spesso travolge la vita privata delle persone pubbliche, trasformando voci infondate in realtà percepite.

L’amore tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi è stato messo alla prova nel corso degli anni, ma la showgirl ha dimostrato di essere determinata a proteggere la loro relazione da qualsiasi attacco esterno. La loro storia d’amore, che dura da decenni, è un esempio di come la dedizione e il rispetto reciproco possano superare le difficoltà e le malelingue.