Dopo aver lasciato sua moglie e i figli quindici anni prima, Vincenzo incontrò casualmente la sua ex-moglie e non riuscì a credere ai suoi occhi

Vincenzo camminava lentamente nel parco, godendosi i caldi raggi del sole di maggio. Le foglie sugli alberi erano già cresciute e ora frusciavano sotto la leggera brezza. L’aria era profumata di alberi di mele e di lillà in fiore. Da qualche parte in lontananza si sentivano le voci dei bambini. “I miei sono ormai tutti cresciuti,” pensò Vincenzo con un leggero senso di tristezza, ricordando i suoi gemelli, Lara e Danilo.





Erano passati quindici anni da quando aveva lasciato la sua famiglia. Vincenzo ricordava quel giorno come se fosse ieri. Come aveva fatto la valigia e aveva detto a sua moglie che se ne andava. Che non ce la faceva più. Aveva incontrato qualcun altro. In quel momento, gli sembrava di fare la cosa giusta. Meritava amore e felicità. E che importa se i sentimenti erano svaniti? La loro relazione era durata troppo a lungo.

Eppure, una volta sembrava che sarebbero stati insieme… per sempre. Lui, un giovane tenente appena assegnato a un distaccamento lontano. E lei, una studentessa dell’istituto pedagogico, che si trovava in quel maledetto angolo del mondo per un tirocinio. Il loro incontro sembrava una scena da film. Lui, alto e bello, in uniforme da cerimonia. E lei, delicata e gentile, con un vestito azzurro chiaro con un motivo floreale.

I sentimenti erano esplosi come un fuoco. Poi si erano sposati. E come tutti, famiglia, figli. Avevano avuto due gemelli: Lara e Danilo. Vincenzo era pronto a portare sua moglie in braccio.

Gli anni passarono. Da giovane tenente, Vincenzo si trasformò in un ufficiale esperto. Si abituò alla rigida disciplina militare e alla routine quotidiana. Oliva si dedicò interamente alla famiglia. Divenne una casalinga a tempo pieno. E Vincenzo cominciò a notare che sembrava esserci un abisso tra di loro. Sembravano diventati estranei, parlando lingue diverse.

Poi incontrò Irene. Lei aveva quella freschezza, quella scintilla che Vincenzo tanto mancava nella sua relazione con sua moglie. Irene lo guardava con ammirazione, lo ascoltava con interesse. Riscoprì quel gusto di vita da tempo dimenticato e si tuffò a capofitto in una nuova storia d’amore.

E così decise: e la sua relazione con la moglie? Perché torturarsi? La decisione di andarsene fu facile per lui. La coscienza? No, la coscienza non lo tormentava. Aveva detto tutto onestamente a Oliva. Le aveva offerto il divorzio, lasciandole l’appartamento. Cos’altro c’era da fare? Non aveva nemmeno provato a immaginare come sarebbe andata la vita della sua ex-moglie. Come avrebbe affrontato la situazione da sola con due figli? Probabilmente avrebbe trovato qualcuno di buona volontà.

Con Irene, inizialmente tutto sembrava perfetto: passione, romanticismo, appuntamenti. Ma col tempo, l’euforia passò e arrivarono le dure giornate quotidiane. Irene aveva un carattere completamente diverso, non come quello della sua ex-moglie. Era più esigente, capricciosa. Irene era abituata a vivere nel lusso. Voleva una vita bella, cose costose, viaggi. Vincenzo cercò di soddisfare le sue richieste. Lavorava molto, faceva turni extra. Ma i soldi non bastavano mai.

Cominciarono le discussioni, le liti, le recriminazioni reciproche. Irene lo rimproverava continuamente. Lo accusava di non guadagnare abbastanza. Lui doveva darle una vita degna di questo nome.

Eppure, non lasciò Irene. Forse litigavano spesso, ma si riappacificavano anche con passione. Ebbero anche una figlia durante il loro matrimonio. Ma anche l’arrivo di un bambino non riuscì a sistemare completamente la situazione familiare. Irene non era mai soddisfatta.

Vincenzo cercò di fare del suo meglio per soddisfare le richieste di sua moglie, ma fu tutto inutile. E un giorno, tornando a casa prima del previsto, Vincenzo trovò Irene a letto con un altro uomo.

E lei non si sentì nemmeno imbarazzata, non cercò nemmeno di giustificarsi. Le disse che si era stancata del marito e che lo stava lasciando. Si scoprì che questo amante era un ricco uomo d’affari. Irene aveva trovato ciò che voleva…

Vincenzo si ritrovò di nuovo solo e improvvisamente si rese conto che molti anni prima aveva commesso un errore. Aveva distrutto la sua famiglia per una felicità effimera… Tradendo le persone a lui più care: la moglie e i figli.

E ora, dopo tanti anni, si trovava di nuovo lì. In quel parco dove una volta amava passeggiare con i suoi bambini. C’era così tanto che gli ricordava il passato! C’era quella panchina dove guardava i bambini correre nel parco. E c’era l’albero su cui Danilo aveva provato a salire e era caduto, graffiandosi il ginocchio. Oliva lo rimproverò allora per non aver guardato il bambino. A quel tempo, Vincenzo era arrabbiato con sua moglie, ma ora ricordava quei momenti con un sorriso.

Vincenzo si sedette sulla panchina, chiuse gli occhi e prese un respiro profondo. Improvvisamente desiderò così tanto poter tornare indietro e correggere i suoi errori. Abbracciare i suoi figli ormai cresciuti. Dire loro quanto li amava.

Improvvisamente, i suoi pensieri furono interrotti dalla voce di qualcuno.

“Papà?”

Vincenzo aprì gli occhi e vide una ragazza davanti a lui. Alta, snodata, con lunghi capelli castani. Lo guardava con occhi spalancati, pieni di sorpresa e… gioia?

“Lara?” disse Vincenzo, incredulo, non riuscendo a credere ai suoi occhi.

La ragazza annuì, e dei fossette apparvero sulle sue guance. Proprio come quelle di Oliva.

“Sei proprio tu!” esclamò Vincenzo.

Non vedeva i suoi figli da tanto tempo. All’inizio, pagava regolarmente gli alimenti e vedeva i bambini. Ma poi Irene cominciò a lamentarsi. Perché doveva sostenere “quelli”? Vincenzo cedette. Smise di vederli e di inviare gli alimenti. E in qualche modo, si allontanò da questo argomento. Pensava che Oliva avrebbe trovato qualcuno.

Lara si avvicinò e abbracciò suo padre.

“Stiamo solo passeggiando qui,” sorrise. “Non sei cambiato per niente,” Lara si sedette accanto a lui sulla panchina. “Solo…,” toccò i suoi capelli. “Sei un po’ ingrigito.”

“Posso permettermelo dopo quindici anni,” Vincenzo cercò di fare una battuta, ma suonò un po’ forzata. “Lara, puoi perdonarmi?” chiese piano.

“Per cosa?” Lara non capiva.

“Beh, per cosa? Per aver lasciato allora. Non aver chiamato, non essere venuto a trovarvi,” Vincenzo riuscì a dire a fatica.

Lara sorrise debolmente.

“Non siamo arrabbiati con te. Beh, lo siamo stati, ovviamente, all’inizio. Ma poi ti abbiamo perdonato. Abbiamo capito che era meglio per tutti.”

Vincenzo la guardò sorpreso. I suoi figli l’avevano davvero perdonato? Dopo tutto quello che aveva fatto? Oliva non li aveva messi contro di lui?

“E come… come sta mamma?” Vincenzo riuscì a dire.

“Bene,” rispose Lara. “Lavora all’asilo. Ama i bambini. Lo sai.”

Lara tacque.

“Sta bene. C’è un uomo,” aggiunse distrattamente.

Quella frase colpì Vincenzo al cuore. Chi era? Da quanto tempo era così? Lui stesso aveva lasciato sua moglie, e ora si sentiva come se fosse stato tradito. Vincenzo sorrise dentro di sé. Che sciocco che sei! Cosa ti aspettavi? Che lei ti aspettasse? Sono passati quindici anni!

Lara continuò:

“E, a proposito, Danilo si sposa presto. Chiamalo. Ti do il suo numero. Magari ti inviterà.”

Vincenzo chiamò Danilo. Suo figlio non reagì con lo stesso entusiasmo della sorella. Ma alla fine riuscirono a parlare bene. E Danilo invitò Vincenzo al suo matrimonio. Il suo cuore era diviso tra sentimenti contrastanti. Da una parte, voleva vedere suo figlio, incontrare la sua fidanzata. Dall’altra, temeva di incontrare Oliva. Aveva paura di vederla felice tra le braccia di un altro.

Ma aveva forse scelta?

Quando Vincenzo entrò nella sala del banchetto, gli ospiti erano già tutti riuniti. La musica suonava, i camerieri si aggiravano tra i tavoli. L’aria era piena di risate e tintinnio di bicchieri. Vincenzo si sentiva un po’ a disagio.

“Papà!” sentì una voce familiare.

Danilo corse verso di lui con un sorriso felice sul volto.

“Ciao, figlio!” rispose Vincenzo, abbracciando forte Danilo.

“Sono così contento che tu sia riuscito a venire! Vieni, ti presento Katya.”

Katya era una ragazza bellissima. Vincenzo era felice per suo figlio. Quando gli sposi si allontanarono, l’uomo guardò intorno.

Stava cercando Oliva. E in quel momento, la vide. Stava vicino alla finestra. Indossava un elegante vestito blu. Non era cambiata molto negli anni.

In quel momento, i loro sguardi si incrociarono. Vincenzo si avvicinò a lei.

“Ciao, Ol.”

“Ciao, Vasya,” rispose tranquillamente. Come se tra loro non fosse mai successo nulla.

“Sei splendida.”

“Anche tu te la cavi bene.”

Parlarono un po’ dei bambini, di tutto e niente. Poi un uomo sui cinquant’anni si avvicinò a Oliva.

“Ol, non hai freddo?”

“No, va tutto bene, caro,” sorrise dolcemente all’uomo. “Questo è Vasya. Il padre di Danilo e Lara.”

L’uomo porse la mano a Vincenzo.

“Sergey.”

Vincenzo gli strinse la mano. Quindi, tra lui e Oliva, le cose erano serie. Guardò le facce felici dei suoi figli. E Oliva, che brillava di felicità accanto a un altro. E si sentì così nauseato che avrebbe potuto arrampicarsi sulle pareti. La vita, come un mosaico, è fatta di tanti pezzi. E a volte non ci accorgiamo di come rompiamo questa fragile immagine con le nostre mani. E poi ce ne pentiamo per il resto della vita.