Dopo aver ucciso Ilaria, Mark Samson si fa vedere con due turiste: “Forse il corpo era già nel bagagliaio”, dice un amico

Roma è scossa da un nuovo caso di femminicidio che ha portato all’arresto di Mark Samson, un ventitreenne accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata, Ilaria Sula. Secondo le ricostruzioni, dopo aver compiuto il delitto, Samson sarebbe uscito con due turiste in un locale vicino al Pantheon, mentre il corpo di Ilaria era nascosto nel bagagliaio della sua auto.





Un amico di Samson, Maher, ha rivelato dettagli inquietanti riguardo a quella serata. Era con lui quando hanno deciso di trascorrere del tempo in centro e di recarsi nell’appartamento di due ragazze. Maher ha raccontato che, nonostante notasse un certo pensiero sul viso di Mark, non poteva immaginare che poco prima fosse avvenuto un omicidio. Pensava, infatti, che il comportamento di Samson fosse legato alla recente rottura con Ilaria. “Mark è un mostro, in questi giorni ha usato me e altri amici per depistare tutti”, ha dichiarato Maher in un’intervista a Il Messaggero.

Il giovane amico ha ipotizzato uno scenario preoccupante. Non esclude che Samson sia andato a bere un drink mentre il corpo di Ilaria giaceva all’interno della valigia nel bagagliaio della sua Ford Puma nera, prima di abbandonarlo in un dirupo in un bosco della provincia di Roma. “Temo che nell’auto ci fosse il cadavere di Ilaria“, ha aggiunto Maher. Dopo la serata trascorsa con gli amici, ha notato un comportamento strano in Samson, il quale non voleva lasciare incustodita la sua auto. “Ho subito pensato che la sua fosse una reazione strana. Adesso temo che dentro ci fosse il cadavere di Ilaria e che abbia continuato a portarlo in giro per Roma“, ha spiegato.

La relazione tra Mark e Ilaria era caratterizzata da alti e bassi. Maher ha descritto la coppia come “innamorata ma litigiosa”. Ilaria aveva deciso di chiudere la relazione, ma Samson non sembrava accettare la fine del loro rapporto. “A volte l’ha seguita mentre usciva con le sue amiche, cercavo di calmarlo e di farlo ragionare, ma lui era ossessionato da lei”, ha raccontato Maher.

Il 31 marzo, Mark si trovava a casa dell’amico quando sul profilo Instagram di Ilaria è apparsa una storia in cui scriveva: “Sto bene e ringrazio tutti”. Questo evento ha colpito Maher, che ha iniziato a realizzare la gravità della situazione. “Si è chiuso in bagno e in quel momento era apparsa una nuova storia sul profilo di Ilaria“, ha detto.

In seguito, Maher ha ricordato un episodio in cui una pattuglia della polizia ha fermato i due per un controllo. Samson mostrava segni di disagio e continuava a guardare dietro di sé, un comportamento che a Maher è parso strano. Nei giorni successivi, il tragico quadro della vicenda si è delineato con il ritrovamento del cadavere di Ilaria e la confessione di Samson.

Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita sull’omicidio di Ilaria Sula, che ha suscitato indignazione e preoccupazione tra la popolazione. Il femminicidio rappresenta un problema serio e crescente in Italia, e il caso di Samson ha riacceso il dibattito sulla violenza di genere e sulla necessità di una maggiore protezione per le donne.