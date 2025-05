Dopo il divorzio da Totti, Ilary Blasi riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Bastian Muller

Ilary Blasi ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Bastian Muller durante una romantica gita in barca sul Lago di Como, mentre stava definendo il suo divorzio dall’ex marito Francesco Totti.





Dopo la chiusura del programma “The Couple” su Canale 5, Ilary Blasi è stata “rapita” dal suo compagno Bastian Muller, che l’ha portata a Villa d’Este, una delle dimore storiche più ambite del Lago di Como. È proprio da lì che Muller l’ha condotta su una barca per inginocchiarsi e chiederle di sposarlo, regalandole un anello di fidanzamento.

Secondo quanto riportato dal settimanale “Chi”, la conduttrice televisiva sta ancora definendo le pratiche del divorzio da Francesco Totti, e il suo nuovo matrimonio non sarà una cosa veloce. Nonostante ciò, Ilary Blasi è apparsa visibilmente emozionata e ha accettato la proposta del suo fidanzato, stringendogli il viso tra le mani e sussurrandogli la sua risposta.

La fuga a Villa d’Este, avvenuta mentre le veniva chiuso il programma “The Couple” su Canale 5 e interrotta la diretta su Mediaset Extra, era stata interpretata come un modo per sfuggire al confronto pubblico. Ora, invece, acquista un nuovo significato, legato alla romantica proposta di matrimonio.

“Sta ancora definendo il divorzio da Totti, non sarà una cosa veloce“, ha scritto il settimanale “Chi”, che ha pubblicato le foto di Bastian Muller inginocchiato sulla barca mentre faceva la proposta di matrimonio a Ilary Blasi.

La conduttrice, dopo aver attraversato un periodo difficile a causa della separazione dal marito Francesco Totti, sembra aver trovato nuovamente la serenità e l’amore accanto al suo fidanzato Bastian Muller. I due, che hanno iniziato la loro relazione dopo la fine del matrimonio di Ilary, appaiono molto affiatati e complici, tanto da decidere di compiere il passo successivo e convolare a nozze.

Nonostante i tempi non siano ancora maturi per il matrimonio, visti i procedimenti legali ancora in corso per il divorzio, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno voluto suggellare il loro amore con una romantica proposta, in un contesto da favola sul Lago di Como. I fan della conduttrice sono curiosi di scoprire quando e come avverrà il suo ritorno all’altare, dopo il divorzio da Totti.