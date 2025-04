Dopo la morte della madre, un figlio trova per caso una foto della sua infanzia con lei e un bambino identico a lui

Un uomo torna nella casa di sua madre dopo la sua morte e scopre una vecchia fotografia che la ritrae insieme a un bambino che gli somiglia in modo impressionante. Decide di scoprire chi sia quel bambino e finisce per svelare un segreto scioccante sul passato della madre.





Mentre per molte persone la casa d’infanzia è un luogo pieno di ricordi affettivi e difficilmente si riesce a separarsene, Ben Dixon era determinato a liberarsi della vecchia proprietà in Texas dopo la morte di sua madre. Così, appena una settimana dopo il funerale, contattò un’agenzia immobiliare per trovare degli acquirenti e, con sua sorpresa, trovò subito una coppia interessata alla casa.

Ben e sua moglie Cassandra si recarono da New York in Texas per incontrare i potenziali acquirenti. Stavano visitando la casa insieme all’agente immobiliare, il signor Franklin, quando Cassandra si imbatté in un vecchio album di fotografie dell’infanzia di Ben.

«Ehi, Ben,» lo chiamò. «Guarda com’eri adorabile da bambino! Mi chiedo se ci siano altri album nascosti da qualche parte. Davvero, dovresti pensarci bene prima di vendere questa casa, amore. È comunque parte dei tuoi ricordi.»

Ben scrollò le spalle. «Non è che abbia poi così tanti bei ricordi qui, Cassandra. Io e mia madre abbiamo smesso di parlare da quando me ne sono andato. Non l’ho mai capita. Non mi ha mai parlato di mio padre, nemmeno quando la supplicavo. Guardavo gli altri bambini andare alle partite di baseball con i loro padri, mentre io ero sempre solo, seduto in un angolo a pensare a lui.»

«Oh, Ben,» disse Cassandra abbracciandolo. «Sono certa che avesse le sue ragioni. Ti ha comunque amato. Ti ha dato una buona educazione, ti ha aiutato a diventare avvocato, e ti ha cresciuto da sola. Non deve essere stato facile. Se non ti avesse amato, non avrebbe fatto tutto questo.»

«Sì, come vuoi…»

«Mi scusi, signor e signora Dixon,» li interruppe il signor Franklin. «Gli acquirenti sono arrivati. Possiamo procedere?»

«Certo, arriviamo subito,» rispose Cassandra con un sorriso, poi guardò Ben. «Non c’è fretta, Ben. Ricorda che puoi sempre cambiare idea. Alla fine, è una tua decisione.»

«Vendere la casa è esattamente quello che voglio, Cassandra. Non voglio rimanere qui un minuto di più, credimi. E per quanto riguarda questo album… vorrei che mia madre avesse dato priorità a suo figlio, invece che a queste sciocchezze. Rimettilo a posto. Non ci serve.»

«Assolutamente no, Ben. Lo tengo io! I nostri figli devono vedere quanto fosse bello il loro papà da piccolo.»

«Fai come vuoi!» sbottò Ben allontanandosi.

Cassandra infilò l’album nella borsa e fece un ultimo ritocco al trucco prima dell’incontro. Dopo circa un’ora di visita con gli acquirenti, durante la quale fu discusso anche il prezzo finale, Ben e Cassandra decisero di andare a mangiare qualcosa.

Arrivati al ristorante, Ben disse a Cassandra di entrare mentre lui parcheggiava la macchina. Lei scese e si allontanò, senza accorgersi di aver lasciato la borsa sul sedile. Fortunatamente, Ben la notò e la prese.

Quando la stava raccogliendo, l’album cadde fuori dalla borsa e attirò la sua attenzione. «Sul serio, Cassandra? Lo hai davvero preso? Sei ancora una bambina…» sbuffò mentre lo sollevava. Ma la curiosità prese il sopravvento, e Ben iniziò a sfogliare le foto. C’erano scatti di lui e di sua madre, e senza accorgersene, gli occhi gli si riempirono di lacrime.

Si asciugò rapidamente e cercò di rimettere tutto nella borsa, ma notò che una foto era caduta a terra. La raccolse e quando la guardò da vicino, restò di sasso.

Era una foto di lui e sua madre… insieme a un altro bambino. Un bambino identico a lui!

«Ma che diamine? Chi è questo?» sussurrò Ben, perplesso. Girò la foto e sul retro trovò una scritta in corsivo: “Ben e Ronnie, 1986.”

«Chi è Ronnie? E come lo conosceva mamma? È possibile che sia mio fratello?» Ben era sconvolto. Corse al ristorante e mostrò la foto a Cassandra, che rimase altrettanto sorpresa.

«Mio Dio, Ben! Giuro che sembra tuo fratello! Nessuno potrebbe dire il contrario!»

«Sì, ma se davvero lo è… perché mamma non me ne ha mai parlato?»

«Calmati, Ben. Possiamo provare a rintracciarlo. Magari sarà difficile, ma non è impossibile.»

«Devo sapere chi è. Devo trovarlo…»

Quella sera, una volta tornato a casa, Ben provò a cercare Ronnie su Facebook, ma nessuno dei profili corrispondeva. Così tornò nella casa di sua madre e frugò nell’armadio, alla ricerca di documenti dell’ospedale dove era nato.

Dopo un po’ di tempo, li trovò. Erano ingialliti e il nome dell’ospedale era quasi illeggibile, ma intuì alcune lettere e riuscì a trovarlo online.

Chiamò l’ospedale, ma i dipendenti erano cambiati e gli dissero che avrebbero dovuto controllare negli archivi. Ben non voleva aspettare, così decise di andarci di persona.

Lì implorò un’infermiera di lasciarlo cercare nei registri. Vedendolo così determinato, lei accettò e gli concesse un’ora.

Dopo molte ricerche, Ben trovò finalmente il fascicolo di sua madre. Leggendolo, scoppiò in lacrime.

Il rapporto diceva che sua madre aveva partorito due gemelli, ma aveva lasciato uno dei due bambini in ospedale. Quel bambino, in seguito, era stato trasferito in una struttura neurologica gestita dallo stesso ospedale.

Ronnie era suo fratello.

Ben prese l’indirizzo della clinica e andò subito a trovarlo. Quando arrivò e lo vide, scoppiò in lacrime: un uomo identico a lui giaceva su un letto, circondato da siringhe e medicinali. Un’infermiera spiegò che Ronnie aveva problemi neurologici sin dalla nascita, con disturbi della memoria e comportamenti infantili.

«Sa qualcosa della donna che lo ha lasciato qui?» chiese Ben. «Doveva arrivare dall’ospedale, giusto?»

«Beh,» rispose l’infermiera, «la nostra collega più anziana può rispondere.»

Chiamarono l’infermiera Julie, che raccontò a Ben che sua madre aveva abbandonato Ronnie. «Ero lì quando il bambino arrivò. Sua madre venne a cercarlo un giorno. L’aveva visto da lontano, nascosta, ma la notai. Credo che ci fossi anche tu. Vi portò entrambi vicino a un lago e mi chiese di scattare una foto. All’inizio disse di essere una parente, poi confessò che era sua madre.»

Mrs. Dixon aveva abbandonato Ronnie perché era una madre single e non poteva permettersi di crescere due figli da sola, soprattutto sapendo che uno di loro era disabile e avrebbe richiesto cure speciali.

Dopo aver scoperto tutto questo, Ben decise di non abbandonare il fratello. Lo portò a casa e raccontò tutto a Cassandra. Lei accettò subito di accoglierlo e promettere che si sarebbero presi cura di lui per tutta la vita.

Ben era certamente deluso da sua madre, ma le parole dell’infermiera gli risuonavano in testa: «Lo fece perché il suo compagno l’aveva abbandonata.»

«Forse è per questo che non mi ha mai parlato di nostro padre, Ron. Ma non preoccuparti, non sarai più solo,» disse al fratello, che batteva le mani come un bambino. «Tuo fratello è qui. E si prenderà cura di te finché la morte non ci separi.»