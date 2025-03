Dopo l’eliminazione di Tommaso, MaVi esprime il suo dolore e Shaila critica Lorenzo, rivelando tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello

Nella giornata di oggi, 18 marzo, la tensione all’interno della Casa del Grande Fratello è aumentata, con Maria Vittoria che ha vissuto un momento di forte emotività. La puntata di ieri ha evidenziato una frattura significativa tra Helena e Javier, con il pallavolista che ha manifestato i suoi dubbi riguardo ai sentimenti di Helena verso Lorenzo. “I tuoi occhi non mentono e questo mi fa venire dei dubbi. Rispetta i miei dubbi, perché è quello che sento: voglio prendere le distanze”, ha dichiarato Javier, esprimendo la sua necessità di allontanarsi dalla situazione.





Dopo la trasmissione, Maria Vittoria ha mostrato segni di stress, scoppiando in lacrime mentre rifletteva sull’uscita di Tommaso, un concorrente che ha suscitato grande affetto tra i partecipanti. “Non capisco perché eliminare Tommaso”, ha affermato la dottoressa, sottolineando che il suo compagno meritava di rimanere nella competizione. Maria Vittoria ha ritenuto che Tommaso fosse stato penalizzato per aver celato una parte della sua personalità, mentre il pubblico tende a preferire chi è autentico e genuino. “Lui è sempre stato troppo controllato”, ha aggiunto, evidenziando come la sua natura riservata possa aver influito sulla sua permanenza nella Casa.

Rimanendo sola con Jessica, Maria Vittoria ha anche espresso il suo disappunto per le parole dure pronunciate da Shaila nei confronti di Lorenzo. Quest’ultima ha parlato in modo critico, affermando: “Purtroppo non cambierà mai, a 30 anni non si cambia, diventerà un narcisista. Troverà un’altra sottona e andrà avanti così.” Shaila ha anche menzionato il suo impegno nel difendere l’amore, affermando di aver litigato con molti concorrenti per Lorenzo, ma ha rimarcato che spetta a lui confrontarsi con Helena.

In un momento di introspezione, Shaila ha rivelato: “Non sfogo col pianto, ma dentro ho una guerra. Ho idealizzato Lorenzo, ci avevo visto del potenziale. Ma non era amore.” Ha poi aggiunto che chi ama veramente è disposto a mettersi in discussione e a rinunciare al proprio ego, criticando Lorenzo per il suo attaccamento alla notorietà: “Lui ama le luci. Se si volesse bene avrebbe accolto una donna che lo ama. Non ama se stesso, ama le luci.”

Queste dichiarazioni hanno messo in evidenza le tensioni crescenti nella Casa, dove le relazioni tra i concorrenti si fanno sempre più complesse. MaVi, visibilmente scossa, ha ricevuto supporto da Jessica, che ha cercato di confortarla in questo momento difficile. La situazione è ulteriormente aggravata dall’uscita di Tommaso, la cui eliminazione ha lasciato un vuoto tra i partecipanti, accentuando i sentimenti di solitudine e vulnerabilità.

La dinamica tra Helena, Javier e Lorenzo continua a essere al centro delle discussioni, con i concorrenti che si interrogano su chi meriti davvero di rimanere nella competizione. La frustrazione di Javier nei confronti di Helena e la sua percezione di una connessione persistente con Lorenzo contribuiscono a creare un clima di tensione palpabile.