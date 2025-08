Dopo un mese e mezzo di ricerche, il 21enne Sandro Benvenuti è stato trovato a Castellammare di Stabia. La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno contribuito

Dopo settimane di angoscia, finalmente si è conclusa positivamente la vicenda della scomparsa di Sandro Benvenuti, il giovane di 21 anni originario di Fiorenzuola. Era sparito il 17 giugno scorso, quando non si era presentato a un appuntamento con il fratello all’Ikea di Sesto Fiorentino. La sua famiglia, in collaborazione con l’associazione Penelope Toscana Odv, aveva lanciato numerosi appelli per ritrovarlo. Il ragazzo è stato localizzato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove si era fermato nelle ultime settimane.





La svolta nelle ricerche è arrivata il 31 luglio, quando la zia del giovane, Fiorella, ha ricevuto una telefonata da un ragazzo che sosteneva di averlo riconosciuto in città. Grazie alla collaborazione della pagina Facebook SOS Stabia e al lavoro della Polizia Municipale locale, il riconoscimento è stato confermato. Gli agenti Morena Oliviero e Cesare Valentino hanno individuato Sandro Benvenuti nella villa comunale di Castellammare di Stabia, confermando che si trattava proprio del 21enne scomparso.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità e dai familiari, il giovane avrebbe trascorso le ultime settimane viaggiando attraverso l’Italia, fermandosi negli ultimi quindici giorni nel comune campano. Nonostante la preoccupazione iniziale, le condizioni di Sandro Benvenuti sono buone, e il ragazzo ha espresso il desiderio di rimanere ancora per un po’ a Castellammare di Stabia.

La famiglia del giovane ha espresso profonda gratitudine verso tutte le persone che hanno contribuito al ritrovamento. In un post su Facebook, la zia ha dichiarato: “Grazie a tutte le persone stupende che in questi giorni mi hanno dato un aiuto”. L’associazione Penelope Toscana Odv ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e ha ringraziato pubblicamente gli agenti coinvolti, oltre ai cittadini che hanno fornito informazioni utili.

La vicenda aveva attirato l’attenzione anche della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, che aveva dato visibilità al caso nel tentativo di raccogliere segnalazioni. La mobilitazione sui social media e la collaborazione tra diverse realtà locali sono state decisive per arrivare alla soluzione del caso.

La pagina SOS Stabia ha spiegato il processo che ha portato al ritrovamento: “Ci siamo attivati e rivolti alla Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, la quale ha provveduto a effettuare un lavoro di pattugliamento messo in atto sul territorio. Sono stati proprio i due agenti Oliviero e Valentino a individuare il giovane in villa comunale e a sincerarsi che si trattasse di Sandro”.

Il ruolo della comunità locale è stato fondamentale, dimostrando ancora una volta quanto sia importante la solidarietà in situazioni delicate come questa. Tra i ringraziamenti pubblici della famiglia figurano anche il signor Umberto Stabia, Tony e sua moglie, oltre alla pagina SOS Stabia – Ricomincio da tre.

La storia di Sandro Benvenuti si conclude con un lieto fine, ma rimane un monito sulla fragilità delle situazioni personali e sull’importanza dell’aiuto reciproco. La famiglia continuerà a supportarlo nei prossimi passi, rispettando la sua decisione di rimanere temporaneamente a Castellammare di Stabia.