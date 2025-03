Dopo una serata in discoteca con gli amici sale sul tetto di un treno merci: muore il 19enne Edoardo Mangano

Un tragico incidente ha colpito la città di Verona, dove Edoardo Mangano, un ragazzo di 19 anni, ha perso la vita dopo essere salito sul tetto di un treno merci. Il corpo del giovane è stato rinvenuto dagli agenti della Questura di Verona sui binari della stazione di Porta Vescovo. I genitori di Edoardo avevano lanciato l’allerta, preoccupati per il fatto che il figlio non era tornato a casa dopo una serata passata in discoteca con alcuni amici.





Le circostanze esatte di quanto accaduto sono ancora da chiarire. Gli agenti della Questura di Verona hanno avviato le ricerche subito dopo aver ricevuto la richiesta d’aiuto da parte dei familiari. Secondo le prime informazioni, Edoardo era uscito con gli amici per trascorrere una serata di divertimento. Una volta terminata la serata, dopo aver lasciato il locale nelle vicinanze della stazione, il giovane avrebbe scavalcato la recinzione della ferrovia, salendo sul tetto di uno dei treni fermi. In questo frangente, ha toccato i fili della linea elettrica, subendo una scarica che lo ha ucciso sul colpo.

La Polizia di Stato ha avviato un’indagine su disposizione della Procura della Repubblica, che sta valutando se sia necessario aprire un fascicolo per ulteriori approfondimenti. Al momento non è chiaro se Edoardo fosse solo al momento dell’incidente o se fosse in compagnia degli amici. Le autorità stanno lavorando per chiarire le dinamiche di quanto accaduto, e ulteriori accertamenti saranno effettuati per comprendere meglio la situazione.

Le forze dell’ordine stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, con l’obiettivo di raccogliere dettagli che possano spiegare la morte di Edoardo e descrivere gli attimi precedenti al decesso, quando si è arrampicato sul treno e ha accidentalmente urtato i fili elettrici. L’impatto, come già noto, non gli ha lasciato scampo, e il giovane è probabilmente deceduto immediatamente.

La comunità è in lutto per la perdita di un giovane che aveva tutta la vita davanti a sé. Questo tragico evento mette in luce i rischi associati a comportamenti avventati, specialmente in situazioni di svago. La sicurezza nelle aree ferroviarie è un tema di grande importanza, e questo incidente solleva interrogativi su come prevenire tali tragedie in futuro.

Le indagini proseguono, e le autorità competenti sono determinate a fare chiarezza su quanto accaduto. La speranza è che attraverso queste indagini si possano ottenere risposte per la famiglia di Edoardo e per tutti coloro che lo conoscevano. La comunità di Verona si stringe attorno ai familiari del giovane, offrendo supporto in questo momento difficile.