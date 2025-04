Dramma a Cassino: maestra in bicicletta travolta da un trattore, chi era Raffaella Korompay?

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 3 aprile 2025 a Mondragone, in provincia di Caserta, lungo la via Domiziana. La vittima, una donna di 55 anni, è stata travolta da un trattore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per lei non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha dovuto constatarne il decesso.





La tragedia è avvenuta intorno alle 12:45. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava percorrendo la strada quando è stata investita dal mezzo agricolo. Subito dopo l’accaduto, è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 insieme ai carabinieri per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’incidente. I soccorritori hanno cercato di prestare immediatamente assistenza alla vittima, ma le ferite riportate erano troppo gravi e non è stato possibile salvarla.

La donna deceduta nell’incidente è Raffaella Korompay, una cinquantacinquenne residente a Cervaro, in provincia di Frosinone, dove viveva insieme al marito e ai suoi quattro figli. Korompay lavorava come insegnante presso una scuola elementare situata nella frazione di Sant’Angelo in Theodice, a Cassino, distante circa dieci chilometri dalla sua abitazione. Era molto conosciuta e apprezzata nel suo ambiente lavorativo per la dedizione e la passione che metteva nell’insegnamento.

Oltre alla sua attività professionale, Raffaella Korompay coltivava un forte interesse per lo yoga e lo shiatsu, discipline che praticava con impegno e insegnava in un istituto dedicato al benessere psicofisico. Organizzava regolarmente incontri pomeridiani per promuovere il relax e il benessere del corpo e della mente, coinvolgendo numerosi partecipanti. La sua passione per queste attività rifletteva il suo desiderio di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone che la circondavano.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità locale, lasciando un vuoto profondo tra i colleghi, gli amici e gli allievi che la conoscevano e la stimavano. La scuola elementare in cui insegnava ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio di vicinanza alla famiglia, ricordando la maestra come una figura professionale esemplare e una persona straordinaria.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso. I carabinieri stanno cercando di chiarire le circostanze che hanno portato al tragico investimento. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul conducente del trattore o sulle eventuali responsabilità che potrebbero emergere.

La via Domiziana, luogo dell’incidente, è una strada spesso trafficata e considerata pericolosa da molti residenti della zona. Non è la prima volta che si verificano incidenti lungo questo tratto stradale, e l’accaduto ha riacceso il dibattito sulla necessità di interventi per migliorare la sicurezza stradale.

La comunità di Cassino e quella di Cervaro si sono strette attorno alla famiglia di Raffaella Korompay per offrirle sostegno in questo momento di immenso dolore. I funerali della maestra saranno celebrati nei prossimi giorni, con una cerimonia che si prevede partecipata da numerosi cittadini, colleghi e amici che vorranno renderle omaggio.