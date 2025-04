Dramma nel mondo del calcio: Altamirano muore a seguito di un impatto fatale con il portiere

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio in Perù. Helar Gonzales Altamirano, un giovane di 21 anni che militava nel Real Titan NC, è deceduto due giorni dopo essere stato ricoverato d’urgenza a Moyobamba. Il tragico incidente è avvenuto durante una partita di Copa Perú, competizione che rappresenta il quarto livello del calcio peruviano. Il calciatore è rimasto coinvolto in un violento scontro con il portiere del Defensor Nueva Cajamarca, evento che si è rivelato fatale.





L’incidente si è verificato al 71° minuto della gara, quando il risultato era ancora fermo sull’1-1. Un lancio lungo dalla metà campo aveva messo in movimento Altamirano, che si stava avventando sul pallone insieme a un difensore avversario. Entrambi i giocatori sono stati preceduti dall’uscita decisa del portiere, la cui azione ha travolto completamente il giovane atleta. Altamirano, concentrato sul pallone e con lo sguardo rivolto verso l’alto, non si è accorto dell’arrivo del portiere, rendendo l’impatto ancora più devastante.

Dopo la collisione, il calciatore è caduto violentemente sul terreno di gioco e non ha più mostrato segni di movimento. Compagni di squadra e avversari hanno immediatamente allertato i soccorsi presenti sul posto, inclusi i vigili del fuoco. Trasportato d’urgenza nell’ospedale più vicino, i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo. Tuttavia, come confermato dal fratello Eliceo Gonzales Altamirano, la causa del decesso è stata attribuita alla rottura di un’arteria cranica provocata dal forte impatto subito.

La tragica notizia ha sconvolto amici, familiari e colleghi di squadra. La salma di Helar Gonzales Altamirano è stata riportata nella sua città natale, dove si terrà una veglia funebre per onorare la sua memoria. Nel frattempo, compagni e amici hanno lanciato un appello per raccogliere fondi a sostegno della famiglia del giovane calciatore in questo momento di grande dolore.

Il Real Titan NC ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio pubblico: “Riposa in pace amico. Ti ricorderemo per il tuo amore per il calcio e per la tua famiglia. Ci lasci un grande dolore, tanta forza alla famiglia in questo momento così difficile. Non siete soli, la famiglia Titan è con voi e la famiglia del calcio è con voi. Addio per sempre Helar Gonzales Altamirano.”