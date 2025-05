Dramma nel traffico: pulmino per disabili in fiamme, paura tra i presenti a San Benedetto

Momenti di tensione si sono verificati questa mattina a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, quando un pulmino destinato al trasporto di persone con disabilità è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre si trovava nel traffico cittadino. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:45 di venerdì 9 maggio, lungo Via Trento, una strada solitamente molto frequentata sia da veicoli che da pedoni.





L’autista del mezzo, accortosi immediatamente del fumo che fuoriusciva dal vano motore, ha reagito prontamente facendo scendere tutti i passeggeri a bordo e lanciando l’allarme. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato dal fumo. A bordo del veicolo si trovavano, oltre al conducente, un’assistente e un ragazzo, tutti usciti illesi dall’accaduto.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, che hanno lavorato per spegnere le fiamme utilizzando liquido schiumogeno. Nonostante il tempestivo intervento, il pulmino è stato completamente distrutto. Inoltre, l’incendio ha coinvolto anche altre tre automobili parcheggiate lungo la strada, aggravando i danni materiali.

Secondo le prime informazioni raccolte, il veicolo apparteneva ai Servizi Sociali del Comune di Grottammare ed era utilizzato per il trasporto di persone con disabilità. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l’incendio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’origine del rogo.

L’episodio ha avuto inevitabili conseguenze sulla viabilità della zona. La presenza di lavori stradali nelle vicinanze e il mercato settimanale hanno ulteriormente complicato la situazione, causando forti disagi al traffico cittadino. Per gestire l’emergenza e ridurre al minimo i disagi, il Comune ha adottato alcune misure straordinarie.

In particolare, l’assessore alla Polizia Locale e Viabilità ha spiegato: “I Servizi comunali, di concerto con il Comando di Polizia Locale, hanno immediatamente predisposto tutte le misure del caso per agevolare il transito dei veicoli nell’area e garantire il deflusso del traffico con il minimo disagio possibile”. Tra le azioni intraprese, è stata decisa la disattivazione temporanea del semaforo che regola il traffico sul ponte dell’Albula, situato all’estremità nord del lungomare.

L’assessore ha inoltre aggiunto: “È inoltre in corso la predisposizione di un’apposita ordinanza che disciplinerà l’impiego del semaforo nei giorni di maggiore afflusso di traffico, in modo da garantire una più agevole percorribilità del tratto di lungomare nord”.

Le autorità locali stanno ora lavorando per ripristinare la normalità nella zona colpita dall’incidente. Intanto continuano gli accertamenti per determinare con precisione le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i passanti che si trovavano nei pressi di Via Trento al momento dell’incidente. I video girati dai presenti e dai Vigili del Fuoco mostrano chiaramente il pulmino in fiamme bloccato in una strada stretta, con auto parcheggiate su entrambi i lati. Questo dettaglio ha reso ancora più complicate le operazioni di spegnimento da parte dei soccorritori.

Nonostante i danni materiali significativi, il bilancio dell’accaduto resta fortunatamente privo di conseguenze per le persone coinvolte. La prontezza dell’autista nel far evacuare il mezzo ha evitato una possibile tragedia.